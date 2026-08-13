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Lamine Yamal Barca 2026-27 kitNike

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Camiseta del Barcelona 2026-27: nueva equipación local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Barcelona para la temporada 2026-27.

La temporada 2026-27 será trascendental para el FC Barcelona dentro y fuera del campo. Se espera que el renovado Spotify Camp Nou alcance su capacidad total de 105.000 espectadores en abril de 2027, lo que lo convertiría en el estadio con más asientos de Europa. Es una narrativa que parece haber inspirado a los diseñadores de equipaciones de Nike, con los nuevos diseños filtrados difundiéndose por todo el mundo.

Deja que GOAL te ponga al día sobre todas las equipaciones del Barcelona para 2026-27, cuándo está previsto que salgan y cuánto costarán.


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    Primera equipación del Barcelona 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La primera equipación del Barcelona 2026-27 rinde homenaje a la tradicional identidad blaugrana del club con un ingenioso giro arquitectónico inspirado en los renovados paneles de la fachada del Camp Nou. La camiseta presenta la clásica disposición del club de cuatro franjas verticales, que recuerda a la icónica primera equipación de la temporada 2006/07. Pero eleva el diseño al introducir un complejo degradado tonal de color. El diseño está enmarcado con detalles en azul ennegrecido en los puños y un elegante cuello semihexagonal.



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    Segunda equipación del Barcelona 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La nueva equipación del Barcelona 2026-27 está inspirada en el universo estético de la marca Kobe. Presenta el negro como color dominante, símbolo de la determinación y la intensidad competitiva que definen tanto al FC Barcelona como a la marca Kobe Bryant. Se combina con un degradado progresivo hacia el púrpura en la parte inferior de la camiseta, un color estrechamente asociado a la carrera deportiva de Bryant. Los detalles dorados reflejan la búsqueda constante de grandes retos y trofeos, mientras que una serie de elementos gráficos incorpora referencias sutiles a la identidad de la marca Kobe Bryant.


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    Tercera equipación del Barcelona 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    Presentada por Nike en agosto de 2026, la tercera equipación del FC Barcelona 2026-27 rinde homenaje a los icónicos diseños verde azulado del club de mediados de los 90, inspirándose en concreto en la memorable camiseta visitante de Kappa de 1996-97. La camiseta presenta una base limpia en «Green Frost» combinada con una mitad ligeramente más oscura en «Dusty Cactus», divididas por el centro por un marcado patrón vertical en zigzag.

    Un cuello de pico en contraste en «Loyal Blue», con «BARÇA» estampado en la parte interior del cuello, se completa con puños a juego y un Swoosh de Nike azul perfilado en el vibrante «Gym Red», fusionando de forma impecable la herencia nostálgica de los 90 con una estética elegante y contemporánea.


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