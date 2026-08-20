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Camiseta del Aston Villa 2026-27: nueva equipación local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Aston Villa para la temporada 2026-27.

Han empezado a salir a la luz los primeros detalles de las equipaciones del Aston Villa para 2026-27, con adidas apostando por algunas líneas atrevidas y muy retro para la próxima temporada del Villa.

GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Aston Villa para 2026-27, incluidas las fechas de lanzamiento, el precio, la inspiración del diseño y dónde pueden comprarlas los aficionados



  • Aston Villa home kit 2adidas

    Camiseta local del Aston Villa 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La nueva primera equipación del Aston Villa para la temporada 2026-27 rinde homenaje a los diseños más poco convencionales del club en granate y azul, que se originaron en la década de 1960. Inspirado en las equipaciones del archivo desde los años 60 hasta los 2010, el nuevo diseño ofrece un aspecto limpio y elegante, lo que supone un cambio respecto a las primeras equipaciones con mangas raglán que el Villa ha lucido en la era moderna, normalmente rematadas con detalles dorados. 

    El lanzamiento de la equipación va acompañado de un cortometraje inspirado en su diseño, basado en el icónico formato documental de Pathé de los años 60, reconocible al instante por su voz en off tradicional, su estructura de ritmo rápido y su estética. La película capta la energía positiva que rodea al club, centrada en los jugadores preparándose de cara a la próxima temporada en la ciudad deportiva, con futbolistas del primer equipo, el técnico Unai Emery y leyendas del club, e incluso haciendo un guiño apropiado a la gloria europea del pasado. 

    La equipación estará disponible para su compra a partir del jueves, 28 de mayo, con un precio inicial de la réplica de adulto de alrededor de 80 £ y de la versión auténtica de jugador desde 110 £.




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  • Aston Villa 2026-27 away kit adidas

    Segunda equipación del Aston Villa 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    El diseño de la segunda equipación del Aston Villa para 2026-27 se inspira en las icónicas farolas de gas que se encuentran alrededor de Villa Park. La equipación, completamente negra, incorpora un motivo de farola de gas, creando un aspecto sutil pero llamativo para cuando el equipo juegue fuera de casa en la próxima campaña. El logo del trébol de adidas Originals y las tres rayas de la marca aparecen en detalles dorados, junto a un escudo especial en el que el emblema del León y la estrella por la victoria del club en la Copa de Europa de 1982 aparecen sin el escudo tradicional. 


  • Tercera equipación del Aston Villa 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    Según las informaciones, el contraste oscuro y claro entre la segunda equipación y la tercera equipación del Aston Villa, que quedó patente esta temporada, se va a mantener.

    Se espera que la tercera equipación tenga una base blanca o azul muy claro con un patrón en espiral incorporado, inspirado en las puertas de Villa Park. Se ha sugerido que el logotipo Trefoil de adidas va a ser sustituido por la versión de «montaña» de tres franjas, que se situará de forma singular sobre el escudo del club en color, en una posición centrada.

    Esperamos un calendario de lanzamiento de la tercera equipación similar al de la segunda, por lo que llegaría a finales de julio o principios de agosto, y se estima que costará desde 80 £ la camiseta réplica y desde 110 £ la versión auténtica.

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