Camiseta del Aston Villa 2026-27: nueva equipación local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

La nueva primera equipación del Aston Villa para la temporada 2026-27 rinde homenaje a los diseños más poco convencionales del club en granate y azul, que se originaron en la década de 1960. Inspirado en las equipaciones del archivo desde los años 60 hasta los 2010, el nuevo diseño ofrece un aspecto limpio y elegante, lo que supone un cambio respecto a las primeras equipaciones con mangas raglán que el Villa ha lucido en la era moderna, normalmente rematadas con detalles dorados.

El lanzamiento de la equipación va acompañado de un cortometraje inspirado en su diseño, basado en el icónico formato documental de Pathé de los años 60, reconocible al instante por su voz en off tradicional, su estructura de ritmo rápido y su estética. La película capta la energía positiva que rodea al club, centrada en los jugadores preparándose de cara a la próxima temporada en la ciudad deportiva, con futbolistas del primer equipo, el técnico Unai Emery y leyendas del club, e incluso haciendo un guiño apropiado a la gloria europea del pasado.

La equipación estará disponible para su compra a partir del jueves, 28 de mayo, con un precio inicial de la réplica de adulto de alrededor de 80 £ y de la versión auténtica de jugador desde 110 £.











