Adidas y Arsenal han presentado oficialmente la nueva equipación local para la temporada 2026-27, con una nueva camiseta que rinde homenaje a un gran hito en la historia del club. La elástica celebra los 20 años desde que Arsenal se mudó al Emirates Stadium, combinando la identidad tradicional del club con detalles de diseño inspirados en su hogar moderno.

La campaña de lanzamiento sitúa a los aficionados en el centro de la presentación, destacando la conexión entre los jugadores del Arsenal y su afición en todo el mundo. El vídeo que acompaña el lanzamiento cuenta con estrellas como Martin Ødegaard y Alessia Russo junto a seguidores del norte de Londres y de otros lugares, recordando los momentos compartidos vividos en el Emirates Stadium durante las dos últimas décadas.

La nueva camiseta local de adidas para el Arsenal mantiene intacto el icónico aspecto en rojo y blanco del club, al tiempo que introduce sutiles detalles nuevos vinculados a la arquitectura y la atmósfera del estadio. La equipación se utilizará durante toda la temporada 2026-27 mientras el equipo de Mikel Arteta busca volver a pelear por los grandes títulos.

GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Arsenal para 2026-27, incluidas las fechas de lanzamiento, el precio, la inspiración del diseño y dónde pueden comprarlas los aficionados.

Compra: equipaciones del Arsenal 2026-27



