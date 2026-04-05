¿Cambiaría el ganador de un Grand Slam, Jannik Sinner, un título por una plaza en el Mundial de Italia? La estrella número uno del tenis responde a la pregunta sobre el trofeo tras otro humillante fracaso de la Azzurri

El mundo del deporte en Italia está tratando de recuperarse tras una semana verdaderamente catastrófica para la selección nacional de fútbol. En medio de este panorama sombrío, la estrella del tenis Sinner ha resumido el estado de ánimo de toda una nación, al sugerir que el orgullo de los Azzurri supera incluso a su propio éxito individual en la pista.

Cuando se le preguntó si estaría dispuesto a renunciar a uno de sus trofeos, ganados con tanto esfuerzo, para asegurar a Italia un puesto en el mayor escenario del fútbol, la respuesta de Sinner fue reveladora. «Mira, es lo que hay. Es duro. Si me preguntas, me gustaría hacer este intercambio porque es algo sencillo. Muchos jóvenes y niños aún no han visto un Mundial, sobre todo porque Italia no está allí», reveló el campeón de Grand Slam a Eurosport. «Para mí es lo mismo: entonces era demasiado joven para seguirlo de cerca».