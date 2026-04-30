¿Cambiará la suerte en la Liga de Campeones y el Balón de Oro para Kylian Mbappé, el «gato negro»? El exinternacional francés Louis Saha cree que el «galáctico» del Real Madrid puede seguir los pasos de Cristiano Ronaldo

Al preguntarle si Mbappé ganará la Liga de Campeones y el Balón de Oro, el exdelantero francés Saha —en declaraciones exclusivas a GOAL a través de BetVictor Online Casino— afirmó: «Es una pregunta difícil, porque sin duda él quiere ganar esos trofeos. Sabe que, al ganar la Liga de Campeones, tiene más posibilidades de ganar el Balón de Oro. Sabe que esa es la forma de poner todas sus cualidades ante los mejores ojos para ser juzgado.

«Entiendo que la presión es grande porque ahora ha sido casi una forma muy controvertida de no estar en esas finales. Dejó el club que la ganó y ahora va a un club que se supone que es uno de los favoritos, y no llegan a las finales.

Eso genera dudas personales; parece tener mala racha y quiere rectificarla cuanto antes.

Ojalá el año que viene lo logre y consiga al menos un Balón de Oro, no solo porque es nuestro capitán, sino porque trabaja bajo una presión enorme.

Siempre es bonito ver a alguien triunfar y alcanzar sus metas cuando tiene el potencial. A pesar de las críticas a su estilo, él quiere tenerlo todo.

Todo debe girar en torno a él, y eso distingue a los grandes. Pero si las cosas no salen bien, la crítica es fácil. Si Cristiano no hubiera ganado tantos trofeos a lo largo de los años, habría quedado relegado hace mucho.