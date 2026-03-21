Calzona vuelve a hablar de su experiencia en Nápoles: «Osimhen nunca entrenaba, Kvara no estaba contento: había malestar general»

«Sin duda, en junio ya estaban todos fuera y eso influyó muchísimo, además de todos los problemas que había: jugadores en conflicto con el club, gente que solo pensaba en llegar al final de la temporada, terminar la temporada... Realmente había muchísimos problemas. Sobre todo, de esos 5 o 6 fichajes que se hicieron, ninguno estuvo a la altura para jugar esa temporada y, al final del año, todos quedaron fuera del proyecto. Solo quedó Ngonge, pero prácticamente nunca jugó y este año fue cedido. Había malestar general, problemas con el club, Osimhen nunca entrenaba, Kvara no estaba contento. Podría enumerar otros problemas. Sin duda, no pensaba encontrarme en una situación tan delicada».