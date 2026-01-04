+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Gonzalo Garcia Real Madrid HICGetty
Thomas Hindle

Calificaciones de los jugadores del Real Madrid vs Real Betis: ¡Sin Kylian Mbappé, no hay problema! Gonzalo García marca un hat-trick en el inicio del 2026 blanco

Gonzalo García firmó un hat-trick en el 5-1 del Real Madrid al Betis, una actuación completa que confirmó que, sin Mbappé, el ataque blanco sigue intacto.

El equipo de Xabi Alonso tuvo problemas para generar peligro en los primeros minutos, pero logró adelantarse gracias a una jugada a balón parado: el delantero suplente Gonzalo García conectó de cabeza un centro preciso de Rodrygo tras un tiro libre. El Real Madrid dispuso de más ocasiones, con un Vinicius Jr. especialmente activo y peligroso, beneficiado por los espacios que dejó la ausencia de Mbappé. Sin embargo, el Betis también tuvo sus llegadas y exigió a Thibaut Courtois, que respondió con un par de buenas intervenciones antes del descanso.

Tras el entretiempo, los Blancos encontraron su mejor versión. García amplió la ventaja con un gran control orientado y una volea espectacular desde fuera del área. Poco antes de la hora de juego, el canterano Raúl Asencio firmó el tercero, coronando una tarde destacada para la academia madridista.

Cucho Hernández recortó distancias en una acción individual brillante, pese a que el gol llegó en contra del desarrollo del partido. No obstante, García disipó cualquier atisbo de reacción con un soberbio tercer tanto, enviando el balón al fondo de la red verdiblanca. Todavía hubo tiempo para que Fran García cerrara la goleada con el quinto, redondeando una jornada inolvidable en el Bernabéu.

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid en el Bernabéu…

  • Alvaro Carreras Real Madrid 2025 Getty

    Portero y defensas

    Thibaut Courtois (7/10):

    Realizó algunas atajadas maravillosas típicas cuando fue necesario, pero quizás fue demasiado entusiasta al salir de su línea en el gol del Betis. 

    Federico Valverde (7/10):

    Una excelente energía en la derecha, y se anotó una asistencia. 

    Raul Asencio (6/10):

    Anotó un hermoso gol, pero perdió completamente su marca cuando el Betis empató. 

    Antonio Rudiger (7/10):

    Lanzó un balón encantador en la jugada previa al cuarto gol del Madrid. Una actuación mucho mejor del alemán. 

    Alvaro Carreras (7/10):

    Antony le dio problemas aquí y allá, pero por lo demás fue sólido. Desarrollando un buen entendimiento con Vinicius. 

  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    Mediocampistas

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Completó más pases que nadie. Mantuvo el centro del campo mientras los otros dos revoloteaban frente a él. 

    Eduardo Camavinga (7/10):

    Entró con fuerza en las entradas y movió el balón. Ha mantenido un puesto titular admirablemente en los últimos tiempos. 

    Jude Bellingham (8/10):

    Una excelente actuación en el centro del campo. Ganó todos sus duelos y avanzó con efectividad con regularidad. 

  • Gonzalo Garcia Real Madrid 2025-26Getty

    Delanteros

    Rodrygo (6/10):

    Asistió dos veces, pero por lo demás estuvo bastante callado después de una impresionante racha de forma. 

    Gonzalo Garcia (9/10):

    Marcó tres y fue una verdadera molestia durante todo el partido. Nunca superará a Mbappé en este equipo, pero fue una actuación maravillosa del delantero suplente. 

    Vinicius Jr (7/10):

    Tuvo algo de alegría contra Ángel Ortiz y luego el larguirucho Héctor Bellerín, y tuvo mala suerte al no ver su nombre en el marcador en la primera mitad. 

  • Xabi Alonso Real Madrid 2025Getty

    Suplentes y entrenador

    Franco Mastantuono (N/A):

    No tuvo tiempo para causar un impacto. 

    Arda Guler (7/10):

    Asistió en el tercero de García en un cameo animado. 

    Dani Ceballos (N/A):

    Aportó frescura por Tchouameni. 

    Ferland Mendy (N/A):

    No tuvo tiempo para causar un impacto. 

    Fran Garcia (N/A):

    Marcó el quinto al final. 

    Xabi Alonso (8/10):

    Estará encantado. Madrid estuvo excelente aquí, tuvo producción de los suplentes y raramente se vio amenazado en defensa. 

