Calificaciones de los jugadores del Real Madrid vs Real Betis: ¡Sin Kylian Mbappé, no hay problema! Gonzalo García marca un hat-trick en el inicio del 2026 blanco

El equipo de Xabi Alonso tuvo problemas para generar peligro en los primeros minutos, pero logró adelantarse gracias a una jugada a balón parado: el delantero suplente Gonzalo García conectó de cabeza un centro preciso de Rodrygo tras un tiro libre. El Real Madrid dispuso de más ocasiones, con un Vinicius Jr. especialmente activo y peligroso, beneficiado por los espacios que dejó la ausencia de Mbappé. Sin embargo, el Betis también tuvo sus llegadas y exigió a Thibaut Courtois, que respondió con un par de buenas intervenciones antes del descanso.

Tras el entretiempo, los Blancos encontraron su mejor versión. García amplió la ventaja con un gran control orientado y una volea espectacular desde fuera del área. Poco antes de la hora de juego, el canterano Raúl Asencio firmó el tercero, coronando una tarde destacada para la academia madridista.

Cucho Hernández recortó distancias en una acción individual brillante, pese a que el gol llegó en contra del desarrollo del partido. No obstante, García disipó cualquier atisbo de reacción con un soberbio tercer tanto, enviando el balón al fondo de la red verdiblanca. Todavía hubo tiempo para que Fran García cerrara la goleada con el quinto, redondeando una jornada inolvidable en el Bernabéu.

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid en el Bernabéu…