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Man Utd Brentford ratingsGetty
Richard Martin

Traducido por

Calificaciones del Manchester United vs. Brentford: Casemiro y Bruno Fernandes brillan, y Benjamin Sesko casi garantiza el regreso a la Liga de Campeones

Player ratings
Manchester United
Carlos Henrique Casemiro
B. Fernandes
Premier League
Manchester United vs Brentford
FEATURES

El Manchester United ya casi escucha el himno de la Liga de Campeones tras la victoria 2-1 sobre el Brentford, gracias a los goles de Casemiro y Benjamin Sesko. Los «Diablos Rojos» mantienen el tercer puesto en la Premier League y, con 11 puntos de ventaja sobre el sexto, el Brighton, tienen casi asegurada una plaza entre los cinco primeros y el regreso a la máxima competición europea tras tres años ausente.

Casemiro cabeceó su cuarto gol en ocho partidos para poner al United por delante en el minuto 12. Antes, Amad Diallo falló un mano a mano tras una gran jugada de Kobbie Mainoo y Sepp van den Berg salvó bajo palos su disparo. Poco después, Caoimhin Kelleher repelió otro remate de Harry Maguire.

El United sufrió unos minutos de peligro y Lammens evitó dos posibles autogoles de Heaven. Justo antes del descanso, Sesko marcó el segundo tras un pase de Bruno Fernandes. El pase del capitán del United le permitió alcanzar 19 asistencias en la temporada, a solo una del récord conjunto de la Premier League que comparten Kevin De Bruyne y Thierry Henry.

El United controló la segunda parte, pero un tanto de Mathias Jensen en el 87 reavivó la tensión hasta el pitido final.

GOAL puntúa a los jugadores del United de Old Trafford...

  • Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Senne Lammens (8/10):

    Realizó dos grandes paradas que salvaron al Heaven y mantuvieron al United por delante en el marcador.

    Diogo Dalot (6/10):

    Defendió bien y, ya en la segunda parte, ocupó su habitual posición de lateral derecho con igual comodidad.

    Harry Maguire (6/10):

    Asistió el gol de Casemiro con un cabezazo en parábola tras estar a punto de marcar él mismo. Thiago le puso en aprietos, pero salió indemne, en contraste con la dolorosa derrota por 3-1 en el G-tech Community Stadium a principios de la temporada.

    Ayden Heaven (7/10):

    Frenó a Thiago varias veces, aunque en otro día podría haber marcado un par de autogoles. Le gusta vivir al límite.

    Luke Shaw (6/10):

    Ouattara le dio un par de sustos y tuvo que cuidarse tras ver la amarilla en el minuto seis.

    • Anuncios
  • Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Kobbie Mainoo (8/10):

    Demostró su talento en varias ocasiones, sobre todo con su deslumbrante regate, que mereció un mejor remate por parte de Amad.

    Casemiro (8/10):

    Marcó su noveno gol de la temporada con un cabezazo y provocó más cánticos de «Un año más» por parte de la afición local. El United echará de menos su peligro a balón parado y sus contundentes entradas deslizantes.

    Bruno Fernandes (8/10):

    Impulsó la victoria con una variedad impresionante de pases y, en lugar de marcar, prefirió asistir a Sesko.

  • Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Amad Diallo (5/10):

    Falló dos grandes ocasiones de gol y fue sustituido en el descanso.

    Benjamin Sesko (7/10):

    Buen trabajo de contención y décimo gol en liga, que lo sitúa como máximo goleador del club.

    Bryan Mbeumo (6/10):

    Empezó con energía, pero terminó con otra actuación decepcionante ante su exequipo. Fue reemplazado por Mount en la segunda parte.

  • Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Noussair Mazraoui (7/10):

    Reforzó el lateral derecho, que se había vuelto vulnerable mientras Amad estaba en el campo, colocándose como central derecho.

    Mason Mount (6/10):

    Actuación positiva que le ayudará a recuperar su mejor forma física.

    Leny Yoro (5/10):

    Al entrar, el Brentford ganó confianza y marcó.

    Joshua Zirkzee (N/A):

    Saltó al campo en el 88.

    Michael Carrick (7/10):

    El equipo mostró cosas positivas en ataque y él hizo un cambio lógico al descanso para reforzar la defensa.

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