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Khadija Shaw Man City HICGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Calificaciones del Manchester City vs. West Ham: Khadija Shaw cierra una temporada triunfal en la WSL, pero la lesión de Lauren Hemp preocupa de cara a la final de la FA Cup

Player ratings
Manchester City Women
WSL Serie Primavera
K. Shaw
L. Hemp
West Ham United Women vs Manchester City Women
FEATURES

El Manchester City cerró el sábado la Superliga Femenina con un 4-1 al West Ham y levantó el título por primera vez en diez años. El título se aseguró hace semanas tras el tropiezo del Arsenal ante el Brighton, así que las ciudadanas celebraron una especie de vuelta de honor en la capital. Un gol de Jade Rose y un doblete de Khadija Shaw rubricaron el éxito de una temporada inolvidable.

A los 13 minutos, Rose abrió el marcador y puso al City en ruta hacia un buen cierre de campaña en la WSL. Sin embargo, el equipo de Andree Jeglertz sufrió: el West Ham, tercero por la cola, luchó para mantener el partido igualado. Kinga Szemik realizó excelentes paradas para frustrar a Lauren Hemp, que se retiró cojeando en la primera parte, y a Mary Fowler, mientras que las Hammers también generaban peligro al contragolpe.

Shaw dobló la ventaja del City poco antes de la hora de juego, marcando su vigésimo gol en la WSL tras un centro perfecto de Aoba Fujino, y poco después llegó el 3-0 al aprovechar un rebote en el área.

Seraina Piubel recortó distancias para el West Ham y, poco después, Eartha Cumings, debutante en la portería del City, evitó el empate con una gran parada tras un córner. El partido quedó sentenciado con el 3-1 de Shaw, y la guinda la puso Laura Coombs, que se retirará al final de la temporada, con un brillante cuarto gol. Así terminó una campaña inolvidable para el City, que buscará el doblete ante el Brighton en la final de la FA Cup a finales de mes.

GOAL puntúa a los jugadores del Man City desde Victoria Road...

  • Portero y defensa

    Eartha Cumings (8/10):

    En su debut en la WSL con el City, realizó varias paradas magníficas y ganó confianza al atrapar centros.

    Iman Beney (6/10):

    Recorrió la banda derecha, peleó los duelos y buscó ocasiones, aunque con acierto irregular.

    Jade Rose (8/10):

    Rompió el empate con un remate certero y defendió de forma brillante durante todo el partido, con un par de intervenciones oportunas.

    Alex Greenwood (7/10):

    Excelente en la posesión y lanzó un córner brillante que dio lugar al gol de Rose antes de ser sustituida en el descanso.

    Leila Ouahabi (7/10):

    Tocó mucho balón y generó ocasiones. Presionó de forma constante en campo del West Ham.

    • Anuncios

  • Centro del campo

    Yui Hasegawa (8/10):

    Otra actuación magnífica en el centro del campo, destacando su calidad en la posesión y su gran despliegue.

    Laura Blindkilde Brown (7/10):

    45 minutos intensos: ganó duelos y no falló ningún pase.

    Aoba Fujino (7/10):

    Prometedora en una posición más central, con buenos toques y pases inteligentes que conectaron bien con sus compañeras. También mostró sus habilidades como extremo con una asistencia a Shaw.

  • Ataque

    Mary Fowler (6/10):

    Tuvo mala suerte al no marcar, pero Szemik realizó una excelente parada. Por lo demás, estuvo tranquila y realizó un gran trabajo defensivo.

    Khadija Shaw (8/10):

    Superó la barrera de los 20 goles con dos magníficos remates; podría haber marcado más si no se hubiera adelantado en fuera de juego.

    Lauren Hemp (6/10):

    Muy activa y cerca del gol antes de retirarse cojeando antes del minuto 30.

  • Suplentes y entrenador

    Kerolin (6/10):

    Tuvo algunos momentos destacados, pero le costó entrar en el partido tras sustituir a Hemp a mitad de la primera parte.

    Sydney Lohmann (7/10):

    Aportó energía y algunos pases incisivos tras salir al campo en el descanso.

    Gracie Prior (7/10):

    Se integró bien en la defensa y ganó muchos duelos.

    Laura Coombs (7/10):

    Marcó su último partido en la WSL con un golazo que dio aún más brillo a la victoria.

    Laura Wienroither (N/A):

    Sustituyó a Beney en los últimos 10 minutos.

    Andree Jeglertz (7/10):

    Aprovechó para dar descanso a algunas jugadoras y hacer cambios tempranos pensando en la final de la FA Cup dentro de dos semanas, decisión acertada. Le dolió ver a Hemp retirarse cojeando.

FA Cup
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