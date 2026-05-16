Calificaciones del Manchester City vs. West Ham: Khadija Shaw cierra una temporada triunfal en la WSL, pero la lesión de Lauren Hemp preocupa de cara a la final de la FA Cup

A los 13 minutos, Rose abrió el marcador y puso al City en ruta hacia un buen cierre de campaña en la WSL. Sin embargo, el equipo de Andree Jeglertz sufrió: el West Ham, tercero por la cola, luchó para mantener el partido igualado. Kinga Szemik realizó excelentes paradas para frustrar a Lauren Hemp, que se retiró cojeando en la primera parte, y a Mary Fowler, mientras que las Hammers también generaban peligro al contragolpe.

Shaw dobló la ventaja del City poco antes de la hora de juego, marcando su vigésimo gol en la WSL tras un centro perfecto de Aoba Fujino, y poco después llegó el 3-0 al aprovechar un rebote en el área.

Seraina Piubel recortó distancias para el West Ham y, poco después, Eartha Cumings, debutante en la portería del City, evitó el empate con una gran parada tras un córner. El partido quedó sentenciado con el 3-1 de Shaw, y la guinda la puso Laura Coombs, que se retirará al final de la temporada, con un brillante cuarto gol. Así terminó una campaña inolvidable para el City, que buscará el doblete ante el Brighton en la final de la FA Cup a finales de mes.

GOAL puntúa a los jugadores del Man City desde Victoria Road...