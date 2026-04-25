Tras un inicio apagado y las protestas de los aficionados del Liverpool contra la subida del precio de las entradas, los Reds obtuvieron un penalti por falta sobre Salah. El VAR mostró que Brennan Johnson había tocado el balón, no al delantero egipcio. Eso animó al Liverpool e Isak marcó su tercer gol en la Premier al controlar un disparo desviado de Mac Allister, girarse y batir a Dean Henderson.

El Palace respondió y Freddie Woodman realizó dos buenas paradas ante Jean-Philippe Mateta; la segunda originó un contraataque que terminó con un disparo de Robertson que se coló por la esquina inferior.

Antes del descanso, Woodman volvió a salvar a los suyos ante Lacroix. Poco después, Salah se retiró lesionado, quizá definitivamente.

El Palace recortó distancias de forma controvertida cuando Daniel Muñoz remató a puerta vacía tras una lesión de Woodman al detener un disparo de Ismaila Sarr, lo que dio lugar a un final de infarto, en el que el suplente Jorgen Strand Larsen estrelló un balón en el poste. El Liverpool resistió y, ya en el 90’, Wirtz sentenció ante la Kop: el equipo de Arne Slot superó al Villa y mantuvo los ocho puntos sobre el Brighton, sexto, en la lucha por la Champions.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool en Anfield...