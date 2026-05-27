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Crystal Palace rayo Vallecano ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Calificaciones del Crystal Palace vs. Rayo Vallecano: ¿Te arrepientes, Thomas Tuchel? Adam Wharton, descartado por Inglaterra, brilló en la final de la Liga de Conferencias, y Oliver Glasner se despidió con un triunfo gracias al gol de Jean-Philippe Mateta

Player ratings
Conference League
Crystal Palace
FEATURES
Crystal Palace vs Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
O. Glasner
A. Wharton
J. Mateta

Adam Wharton brilló en la final de la Conference League, guiando al Crystal Palace a una merecida victoria 1-0 sobre el Rayo Vallecano y ofreciendo a los aficionados un despedida perfecta bajo la dirección de Oliver Glasner. Desde el inicio, Wharton pareció decidido a desmentir la omisión de Thomas Tuchel en la lista de Inglaterra para el Mundial de Norteamérica.

El codiciado centrocampista encadenó pases magníficos y, justo antes del descanso, envió un balón bombeado con peso perfecto al área. Tyrick Mitchell lo desvió de cabeza desde unos cinco metros.

Al inicio del segundo tiempo, Wharton disparó desde lejos; el portero Augusto Batalla despejó el balón hacia Jean-Philippe Mateta, quien lo empujó a la red con la pantorrilla.

El Palace podría haber ampliado la ventaja: Yeremy Pino golpeó una falta que golpeó ambos postes antes de servir a Mateta, quien falló el remate.

Aun así, el equipo de Glasner sobrevivió a un Rayo poco incisivo y, un año después de ganar la FA Cup al Manchester City, alzó su primer título europeo.

A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores del Palace que saltaron al campo en el Red Bull Arena...

  • FBL-EUR-C4-CRYSTAL PALACE-RAYO VALLECANOAFP

    Portero y defensa

    Dean Henderson (6/10):

    Pese a la superioridad del Rayo en la posesión, el portero del Palace apenas tuvo trabajo, salvo levantar el trofeo al final.

    Jaydee Canvot (6/10):

    Cometió un gran error en la primera parte al intentar dejar que el balón saliera del terreno de juego, pero no le costó caro y se mostró muy sólido durante el resto del partido.

    Maxence Lacroix (7/10):

    Actuación dominante del mejor defensa del Palace, que mostró por qué interesa a tantos equipos de primera línea.

    Chadi Riad (6/10):

    Tuvo suerte de que Alemao no aprovechara un mal cálculo en un centro, pero luego no falló.

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  • FBL-EUR-C4-CRYSTAL PALACE-RAYO VALLECANOAFP

    Centro del campo

    Daniel Muñoz (6/10):

    Como de costumbre, fue un gran apoyo por la banda derecha para el Palace, e incluso estuvo a punto de rematar un brillante centro de Pino.

    Adam Wharton (8/10):

    Mostró su gran variedad de pases desde el inicio y su centro a Mitchell al final del primer tiempo pedía ser rematado. No extraña que el mejor del partido participara en el primer gol: su disparo fue desviado a Mateta.

    Daichi Kamada (6/10):

    Menos brillante que Wharton, pero dominó el balón y trabajó mucho.

    Tyrick Mitchell (6/10):

    Trabajó mucho y dio un par de buenos pases, pero falló un cabezazo claro al final del primer tiempo.

  • Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Ismaila Sarr (6/10):

    Peligroso por su velocidad y agilidad, aunque con decisiones erráticas.

    Jean-Philippe Mateta (7/10):

    Rompió el empate con un remate instintivo, feo pero eficaz, y habría marcado el 2-0 de no ser por una gran parada de Batalla.

    Yeremy Pino (8/10):

    Pensó que tenía el gol tras un pase brillante de Wharton, pero Pathe Ciss lo derribó. Luego vio cómo un magnífico lanzamiento de falta golpeaba ambos postes y se marchaba fuera. También lideró un ataque que generó una ocasión clara que Mateta desperdició.

  • Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Jorgen Strand Larsen (N/A):

    Sustituyó a Mateta en la delantera en los últimos 15 minutos.

    Evan Guessand (N/A):

    Sustituyó a un agotado Pino en los últimos compases.

    Oliver Glasner (8/10):

    A pesar de una primera media hora prudente, el Palace mostró mayor calidad y dominó en la segunda parte. Aún se desconoce su próximo destino, pero Glasner ha demostrado ser un estratega excepcional al lograr dos títulos con un club que nunca había ganado ninguno.