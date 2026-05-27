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Crystal Palace Conference League ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Calificaciones del Crystal Palace vs. Rayo Vallecano: ¿Arrepentido, Thomas Tuchel? Adam Wharton, descartado por Inglaterra, brilló en la final de la Liga de Conferencias, y Oliver Glasner se despidió con un triunfo gracias al gol de Jean-Philippe Mateta

Player ratings
Conference League
Crystal Palace
FEATURES
Crystal Palace vs Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
O. Glasner
A. Wharton
J. Mateta

Adam Wharton fue la estrella del partido. Oliver Glasner dio a la afición del Crystal Palace una despedida perfecta al llevar a los londinenses a una merecida victoria 1-0 sobre el Rayo Vallecano en la final de la Conference League el miércoles. Desde el pitido inicial, Wharton pareció decidido a dejar en ridículo la decisión de Thomas Tuchel de dejarlo fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de este verano en Norteamérica.

El codiciado centrocampista encadenó pases magníficos y, justo antes del descanso, envió un balón bombeado al área que Tyrick Mitchell logró desviar de cabeza desde cinco metros.

Al inicio del segundo tiempo, Wharton disparó desde lejos; el portero Augusto Batalla despejó el balón hacia Jean-Philippe Mateta, quien lo empujó a la red con la pantorrilla.

El Palace pudo ganar con más comodidad: Yeremy Pino estrelló una falta en los dos postes y luego asistió a Mateta, quien falló el remate.

Aun así, el equipo de Glasner sobrevivió a su falta de puntería ante un Rayo poco incisivo y acabó alzando su primer título europeo, un año después de ganar la FA Cup al Manchester City.

A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores del Palace que saltaron al campo en el Red Bull Arena...

  • FBL-EUR-C4-CRYSTAL PALACE-RAYO VALLECANOAFP

    Portero y defensa

    Dean Henderson (6/10):

    Pese a la superioridad del Rayo en la posesión, el portero del Palace apenas tuvo trabajo, más allá de levantar el trofeo al final.

    Jaydee Canvot (6/10):

    Cometió un gran error en la primera parte al intentar dejar que el balón saliera del campo, pero no le costó caro y estuvo muy sólido durante el resto del partido.

    Maxence Lacroix (7/10):

    Actuación dominante del mejor defensa del Palace, que mostró por qué interesa a tantos equipos de primera línea.

    Chadi Riad (6/10):

    Tuvo suerte de que Alemao no aprovechara un mal cálculo en un centro, pero luego no falló.

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  • FBL-EUR-C4-CRYSTAL PALACE-RAYO VALLECANOAFP

    Centro del campo

    Daniel Muñoz (6/10):

    Como de costumbre, fue un gran apoyo por la banda derecha para el Palace, e incluso estuvo a punto de rematar un brillante centro de Pino.

    Adam Wharton (8/10):

    Mostró su gran variedad de pases desde el inicio y su centro a Mitchell al final de la primera parte pedía ser rematado. No extraña que el mejor del partido participara en el primer gol: su disparo fue despejado hacia Mateta.

    Daichi Kamada (6/10):

    Menos vistoso que Wharton, pero muy sólido con el balón y gran volumen de trabajo.

    Tyrick Mitchell (6/10):

    Trabajó mucho y dio buenos pases, pero falló un cabezazo claro al final del primer tiempo.

  • Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Ismaila Sarr (6/10):

    Peligroso por su velocidad y agilidad, aunque con decisiones erróneas en momentos clave.

    Jean-Philippe Mateta (7/10):

    Rompió el empate con un remate instintivo, feo pero eficaz, y habría marcado el 2-0 de no ser por una magnífica parada de Batalla.

    Yeremy Pino (8/10):

    Pensó que tenía el gol tras un pase brillante de Wharton, pero Pathe Ciss lo derribó. Luego, un magnífico lanzamiento de falta golpeó ambos postes y se marchó fuera. También lideró un contraataque que creó una gran ocasión, desperdiciada por Mateta.

  • Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Jorgen Strand Larsen (N/A):

    Sustituyó a Mateta en la delantera en los últimos 15 minutos.

    Evan Guessand (N/A):

    Sustituyó a un agotado Pino en los últimos compases.

    Oliver Glasner (8/10):

    A pesar de una primera media hora prudente, el Palace mostró mayor calidad y dominó la segunda parte. Aún se desconoce su próximo destino, pero Glasner ha demostrado ser un estratega excepcional al lograr dos títulos con un club que nunca había ganado ninguno.