Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
Diaz Olise Kane Bayern GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Calificaciones del Bayern vs. PSG: Luis Díaz mantiene viva la semifinal, y Michael Olise y Harry Kane brillan en una noche de gran fútbol

Player ratings
Bayern Múnich
L. Diaz
H. Kane
M. Olise
Liga de Campeones
FEATURES
Paris Saint-Germain vs Bayern Múnich

El Bayern de Múnich necesita remontar tras perder 5-4 ante el París Saint-Germain en la ida de semifinales de la Liga de Campeones. Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano y Luis Díaz marcaron para el campeón de la Bundesliga en un espectáculo de fútbol ofensivo.

El Bayern empezó fuerte y se adelantó cuando Willian Pacho derribó a Díaz en el área; Kane transformó el penalti. Luego Olise falló el 2-0 tras una doble intervención de Safonov y Marquinhos.

Poco después, el PSG reaccionó: Dembélé falló un mano a mano, pero Kvaratskhelia respondió con un gran disparo desde la izquierda. Joao Neves puso por delante a los locales con un cabezazo en córner, apenas unos segundos después de desviar un centro de Olise al poste.

Olise por fin marcó al recoger un balón en la frontal y soltar un disparo potente que batió a Safonov. Sin embargo, en el descuento de la primera parte Dembélé anotó de penalti tras una mano de Davies, devolviendo la ventaja al PSG.

Tras el descanso el PSG amplió la ventaja con dobletes de Kvaratskhelia y Dembélé. Pero el Bayern respondió: Upamecano desvió un libre directo de Kimmich y Díaz, asistido por Kane, marcó el cuarto.

En la recta final Senny Mayulu golpeó el poste y, ya en el descuento, Pacho sacó bajo palos un cabezazo de Kimmich. Todo queda abierto para la vuelta del miércoles en el Allianz Arena.

GOAL puntúa a los jugadores del Bayern en el Parc des Princes...

  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP

    Portero y defensa

    Manuel Neuer (5/10):

    Sin culpa en los goles del PSG, aunque su juego con los pies fue inusualmente pobre.

    Josip Stanisic (4/10):

    Sufrió ante la brillantez de Kvaratskhelia en defensa y tomó decisiones erróneas en ataque que arruinaron jugadas prometedoras.

    Dayot Upamecano (5/10):

    A menudo se le vio fuera de posición, especialmente en el primer gol de Kvaratskhelia, aunque sacó el balón con criterio y marcó de cabeza en la segunda parte.

    Jonathan Tah (6/10):

    Dominante pese a la presión del PSG sobre la defensa del Bayern y autor de un par de bloqueos oportunos.

    Alphonso Davies (6/10):

    Realizó un par de intervenciones defensivas importantes, pero se vio superado cuando Dembélé se unió a Doue por la derecha. Tuvo mala suerte al ser sancionado por una mano leve justo al descanso, lo que resultó ser su última acción del partido.

    • Anuncios
  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Centro del campo

    Joshua Kimmich (5/10):

    Distribuyó bien el balón y dio la asistencia a Upamecano con un centro medido, pero podría haber protegido más a sus compañeros.

    Aleksandar Pavlovic (5/10):

    Le superaron con frecuencia por el juego directo del PSG, aunque mantuvo bien el balón cuando lo tuvo.

    Jamal Musiala (5/10):

    Poco influente en un partido donde otros delanteros brillaron y no siguió la carrera de Neves en el 2-1 del PSG.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Ataque

    Michael Olise (7/10):

    Uno de los pocos extremos que ha complicado a Mendes en las últimas temporadas, ya que se desmarcaba constantemente del lateral izquierdo del PSG. Se mereció su gol, aunque debió marcar otro, y su último pase a veces quedó corto.

    Harry Kane (7/10):

    Convertir el penalti no fue duda, aunque pasó la mayor parte del tiempo fuera del área, retrocediendo para conectar el juego. Asistió a Díaz con un magnífico pase en profundidad.

    Luis Díaz (8/10):

    Eléctrico desde el primer minuto: controló el balón con elegancia, creó peligro cada vez que lo tocó y marcó el gol que merecía.

  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP

    Suplentes y entrenador

    Konrad Laimer (4/10):

    Su resbalón dejó atrás a Hakimi, quien aprovechó para marcar el cuarto del PSG, y tras reemplazar a Davies en el descanso tomó decisiones erróneas en ataque.

    Leon Goretzka (6/10):

    Salió por Musiala en los últimos 15 minutos.

    Nicolas Jackson (N/A):

    Saltó al campo en el descuento.

    Aaron Danks (5/10):

    Con Kompany sancionado y sin poder comunicarse con el banquillo, el poco conocido inglés Danks tomó el mando y pareció sobrepasado por el estilo directo del PSG. Debe agradecer a sus jugadores por sacarlo del apuro y mantener viva la eliminatoria.

Bundesliga
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH