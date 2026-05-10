Los visitantes empezaron bien y crearon varias ocasiones: Trossard remató, detuvieron su disparo y, en el rechace, golpeó el poste. También a Riccardo Calafiori le despejaron un cabezazo en la línea.

La lesión de Ben White frenó a los Gunners: Mikel Arteta lo reemplazó por Martin Zubimendi y desplazó a Declan Rice al lateral derecho. El ajuste no funcionó y, aunque Rice regresó al medio tras el descanso con la entrada de Cristhian Mosquera, el líder nunca recuperó su ímpetu.

Bukayo Saka disparó dos veces por encima del larguero y, en otra ocasión, el West Ham despejó un balón suelto sobre la línea; mientras que, en el otro área, Raya realizó una parada a bocajarro a Mateus Fernandes.

Cuando todo apuntaba al empate, Odegaard asistió a Trossard, quien abrió el marcador. Pero el drama no acabó ahí: el gol de Wilson fue anulado tras revisar el VAR, pues Pablo había obstaculizado al portero.

El triunfo mantiene al Arsenal con cinco puntos de ventaja a falta de dos jornadas, mientras que el Leeds se salva tras la derrota de los Hammers.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el London Stadium...