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Spain player ratings Cape Verde GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores españoles ante Cabo Verde: La Roja perdió sin Lamine Yamal. Gavi y Ferran Torres decepcionaron, y los campeones de Europa empataron sorpresivamente ante los debutantes en el Mundial, pese a la entrada tardía de la estrella del Barcelona

Player ratings
World Cup
España
FEATURES
España vs Cabo Verde
Cabo Verde
L. Yamal
L. de la Fuente
F. Torres

Cabo Verde sorprendió al empatar 0-0 con España en Atalanta el lunes, en su debut en la fase de clasificación para el Mundial 2026. El portero de 40 años, Vozinha, se convirtió en héroe al detener todos los ataques de La Roja.

España generó pocas ocasiones ante la selección 64 del mundo. Pedri estuvo lejos de su mejor nivel, pero eso no exime a Ferran Torres y a sus compañeros de delantera de haber desperdiciado las oportunidades. Torres falló un gol cantado en la primera parte y Mikel Oyarzabal volvió a convencer poco como delantero.

Luis de la Fuente recurrió a Lamine Yamal en los últimos 20 minutos, y aunque el joven del Barcelona mejoró el ataque, La Roja no pudo superar la sólida defensa de Cabo Verde.

A continuación, GOAL califica a todos los jugadores de España que saltaron al campo en Atalanta...

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Unai Simón (6/10):

    Su distribución fue correcta y solo tuvo que realizar una parada en todo el partido.

    Marcos Llorente (6/10):

    Activo por la derecha, aunque evitó por poco la amarilla tras derribar a Jovane Cabral.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Tuvo una noche tranquila, ya que Cabo Verde apenas generó peligro.

    Aymeric Laporte (6/10):

    Forzó a Vozinha a una parada con la yema de los dedos tras un buen cabezazo en el descuento del primer tiempo y fue seguro en defensa.

    Marc Cucurella (7/10):

    El nuevo lateral izquierdo del Real Madrid fue el más peligroso de España y creó dos claras ocasiones para Ferran Torres que debieron ser gol.

    • Anuncios
  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Rodri (7/10):

    Cumplió en el centro del campo y creó la mejor ocasión de la primera parte con un pase en profundidad a Cucurella, cuyo remate cabeceó hacia Ferran.

    Fabián Ruiz (6/10):

    Intentó romper el empate con sus subidas al ataque, pero sin éxito. El centrocampista del París Saint-Germain aún parece algo oxidado tras su reciente lesión.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Ferran Torres (3/10):

    Mandó un tiro al larguero desde seis metros y, justo antes del descanso, lanzó otro flojo a Vozinha. Incomprensible que jugara 80 minutos.

    Pedri (5/10):

    El mediapunta del Barcelona buscó ocasiones, pero su actuación fue mediocre para lo que nos tiene acostumbrados. Debería haber sido el dueño del partido.

    Gavi (3/10):

    La sorpresa de la convocatoria no justificó su titularidad: sin creatividad en la banda izquierda, su sustitución temprana fue obligada.

    Mikel Oyarzabal (4/10):

    Vozinha despejó por encima del larguero un remate de cabeza suyo en parábola, pero fue ineficaz durante la mayor parte del partido. La falta de un auténtico número 9 en la selección española es un problema.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Lamine Yamal (6/10):

    Salió al campo cuando solo quedaban 19 minutos del tiempo reglamentario y, aunque se mostró peligroso, no pudo salvar a España de un resultado vergonzoso.

    Mikel Merino (6/10):

    Salió con Yamal y casi marca con un buen disparo que atajó Pico Lopes.

    Dani Olmo (6/10):

    Sustituyó al ineficaz Ferran en los últimos 10 minutos y creó una gran ocasión en los últimos compases para Merino.

    Nico Williams (x/10):

    También regresó de la lesión en los últimos minutos, sin tiempo para influir.

    Luis de la Fuente (3/10):

    El campeón de la Eurocopa 2024 será criticado por esta pobre actuación, y con razón. España faltó intensidad; las lesiones complicaron la convocatoria, pero alinear a Gavi resultó absurdo. Ahora De la Fuente debe rogar que Yamal esté listo para el duelo contra Arabia Saudí, pues sin él el equipo se pierde.

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