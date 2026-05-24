Calificaciones de los jugadores del Tottenham vs. Everton: ¡Los Spurs se salvan! Joao Palhinha lideró al equipo de Roberto De Zerbi hacia la permanencia, y Kevin Danso brilló en una victoria clave que evitó el descenso de la Premier League

El Tottenham empezó con intensidad. En los primeros diez minutos, Conor Gallagher y Kevin Danso dispararon fuera tras recibir en jugadas a balón parado, y Palhinha remató por encima del larguero.

El equipo de Roberto De Zerbi dominó la primera parte y se adelantó a dos minutos del descanso: Palhinha remató de cabeza, el balón rebotó en el poste y lo empujó a la red.

Después, las ocasiones fueron escasas y el Everton dominó la posesión sin inquietar a Antonin Kinsky hasta el descuento, cuando el portero realizó una brillante parada a un disparo de Tyrique George. Las noticias del London Stadium tensionaron el ambiente, pero los Spurs aguantaron y aseguraron la permanencia.

GOAL puntúa a los jugadores del Tottenham Hotspur en el Tottenham Hotspur Stadium...