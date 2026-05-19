Calificaciones de los jugadores del Tottenham vs. Chelsea: ¡Los Spurs aún no están a salvo! Randal Kolo Muani firma una actuación lamentable, y la lucha por el descenso en la Premier League se decidirá en la última jornada

El Tottenham empezó bien: Mathys Tel cabeceó al poste tras un centro de Pedro Porro. Poco después, Antonin Kinsky despejó un tiro de Cole Palmer, pero Enzo Fernández aprovechó el rebote y marcó desde 25 metros.

Fernández golpeó el larguero de falta y Palmer mandó otro disparo fuera justo antes del descanso.

Tras el descanso, Richarlison cabeceó a las manos de Sánchez, pero el Chelsea amplió la ventaja cuando Andrey Santos empujó a la red un pase atrás de Fernández.

Cinco minutos después, Richarlison recortó distancias al rematar a puerta vacía tras pase de Pape Matar Sarr, reavivando las esperanzas de los visitantes. No hubo más ocasiones claras, así que el Tottenham necesita al menos un punto contra el Everton el domingo para salvarse.

GOAL puntúa a los jugadores de los Spurs en Stamford Bridge...