Calificaciones de los jugadores del Tottenham contra el Atlético de Madrid: la catastrófica actuación de Antonin Kinsky en la Liga de Campeones prepara al Tottenham para más sufrimiento, mientras que las terribles tácticas de Igor Tudor vuelven a quedar al descubierto

Los Spurs se encontraron con un 3-0 en contra a los 14 minutos, cuando el portero Antonin Kinsky, que debutaba en la Liga de Campeones en sustitución del muy criticado Guglielmo Vicario, fue uno de los muchos jugadores que cayeron víctimas de la resbaladiza superficie del campo madrileño. En un intento de pase desde la zaga, resbaló y entregó el balón directamente a Julián Álvarez, quien a su vez lo devolvió al área para que Marcos Llorente aprovechara la ocasión y abriera el marcador.

Micky van de Ven imitó a su portero menos de 10 minutos después, perdiendo el equilibrio tras un simple pase de Pape Matar Sarr que permitió a Antoine Griezmann correr hacia el balón. El veterano delantero francés aún tenía mucho trabajo por delante, pero lo hizo parecer fácil al enviar el balón al fondo de la red para marcar el segundo gol del equipo local.

Pero eso no fue el final del desastre para los Spurs. Casi inmediatamente después de la reanudación, Kinsky volvió a cometer un error, fallando un pase hacia atrás que fue a parar directamente a Álvarez, que tenía la portería vacía para marcar. Eso supuso el final de la noche para el portero de 22 años, aunque recibió una ovación del público local.

Vicario entró en juego, pero poco después encajó un gol tras un rápido lanzamiento de falta del Atlético que Sarr desvió hacia su propia portería y, aunque Vicario realizó una buena parada inicial, Robin Le Normand remató el rechace. Sin embargo, los Spurs recortaron distancias antes del descanso, cuando Pedro Porro combinó bien con Richarlison antes de enviar un disparo raso al fondo de la red para dar un pequeño atisbo de esperanza al equipo visitante.

A pesar del buen comienzo de la segunda parte del Tottenham, el Atlético pronto marcó su quinto gol. Tras una fantástica parada de Jan Oblak para detener un disparo de Richarlison, Álvarez marcó solo 12 segundos después en un contraataque clínico que incluyó un toque sublime de Griezmann.

Dominic Solanke anotó otro gol para los Spurs a diez minutos del final, tras un despeje fallido de Oblak, lo que le da a los Spurs una ventaja para la vuelta de la semana que viene en el norte de Londres.

