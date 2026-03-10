Los Spurs se encontraron con un 3-0 en contra a los 14 minutos. El portero Antonin Kinsky, que debutó en la Liga de Campeones en sustitución del muy criticado Guglielmo Vicario, fue uno de los muchos jugadores que fueron víctimas del resbaladizo terreno de juego de Madrid. En un intento de pase desde la zaga, resbaló y entregó el balón directamente a Julián Álvarez, quien lo devolvió al área para Marcos Llorente, que aprovechó la ocasión y abrió el marcador.

Micky van de Ven imitó a su portero menos de 10 minutos después, perdiendo el equilibrio tras un simple pase de Pape Matar Sarr y permitiendo que Antoine Griezmann corriera hacia el balón. El veterano delantero francés aún tenía mucho trabajo por delante, pero lo hizo parecer fácil al empujar el balón al fondo de la red para marcar el segundo gol del equipo local.

Pero eso no fue el final del desastre para los Spurs. Casi inmediatamente después de la reanudación, Kinsky volvió a cometer un error, fallando un pase hacia atrás y entregándole el balón directamente a Álvarez, que tenía la portería vacía para marcar. Eso supuso el final de la noche para el jugador de 22 años, aunque recibió una ovación del público local.

Guglielmo Vicario entró en juego, pero poco después encajó un gol. Un rápido lanzamiento de falta del Atlético fue desviado hacia su propia portería por Sarr y, aunque Vicario realizó una buena parada inicial, Robin Le Normand empujó el balón al fondo de la red. Sin embargo, los Spurs lograron recortar distancias antes del descanso. Pedro Porro combinó bien con Richarlison antes de enviar un disparo raso al fondo de la red para dar un pequeño atisbo de esperanza al equipo visitante.

A pesar de un buen comienzo en la segunda parte, el Atlético pronto marcó su quinto gol. Tras una fantástica parada de Jan Oblak a Richarlison en un extremo del campo, Álvarez marcó solo 12 segundos después. Fue un contraataque clínico, realizado por Griezmann, cuyo toque de clase mundial permitió a su compañero de equipo correr hacia la portería.

Dominic Solanke anotó otro gol para los Spurs a diez minutos del final, después de que un despeje fallido de Oblak facilitara un poco las cosas a los Spurs de cara al partido de la próxima semana en el norte de Londres.

GOAL puntúa a los jugadores del Tottenham en el Metropolitano...