Calificaciones de los jugadores del Real Madrid contra el Manchester City: ¡Fede Valverde está increíble! El héroe del hat-trick ofrece una lección magistral de la Champions League, pero ¿qué precio tendrá el penalti fallado por Vinicius Jr.?

El Manchester City fue sin duda el más peligroso de los dos equipos al principio, y explotó repetidamente la derecha del Madrid. Pero los blancos se adelantaron en el marcador. Thibaut Courtois lanzó el balón hacia Valverde, que superó a Nico O'Reilly, regateó a Gianluigi Donnarumma y marcó. Poco después volvió a marcar. Esta vez, Vinicius Jr fue el artífice, con un inteligente pase hacia Valverde, que el uruguayo envió al segundo palo con su pierna menos buena.

Pero aún había más. Su tercer gol fue el mejor de todos, tras tres rápidos pases y un remate de volea desde cerca, dejando a Marc Guehi en el polvo. El City estaba conmocionado. El Madrid ganaba 3-0.

Casi llega el cuarto al comienzo de la segunda parte. Brahim Díaz se internó por el centro sin oposición, pero Donnarumma igualó su esfuerzo. El portero del City volvió a lucirse diez minutos más tarde, al detener un penalti de Vinicius, aunque el disparo del brasileño fue relativamente flojo.

A partir de ahí, los blancos tuvieron que defenderse mucho. Antoine Semenyo fue una amenaza constante para el City y obligó al excelente Courtois a realizar dos buenas paradas. El belga volvió a intervenir poco después, con una parada instintiva a O'Reilly. Por lo demás, el Madrid se conformó con defender y demostró que el 3-0 era un buen resultado.

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid desde el Santiago Bernabéu...