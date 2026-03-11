El City fue sin duda el más peligroso de los dos equipos al principio, y explotó repetidamente el lado derecho del Madrid, pero los locales se adelantaron en el marcador contra la corriente del juego. Thibaut Courtois lanzó el balón hacia Valverde, que superó a Nico O'Reilly, regateó a Gianluigi Donnarumma y marcó el gol.

Poco después volvió a marcar; esta vez, Vinicius Jr fue el artífice, con un inteligente pase a Valverde, que el capitán del Madrid envió al segundo palo con su pierna izquierda, la menos buena.

El tercer gol de Valverde fue el mejor de todos, ya que realizó tres toques rápidos antes de rematar de volea desde cerca y dejar a Marc Guehi en el polvo.

Casi llega el cuarto al comienzo de la segunda parte, cuando Brahim Díaz se internó por el centro sin oposición, pero Donnarumma estuvo a la altura. El portero del City volvió a lucirse diez minutos más tarde, al detener un penalti de Vinicius tras derribar al delantero madridista, aunque el disparo del brasileño fue relativamente flojo.

A partir de ahí, el equipo de Álvaro Arbeloa tuvo que defenderse mucho. Antoine Semenyo fue una amenaza constante para el City y obligó al excelente Courtois a realizar dos buenas paradas, mientras que el belga volvió a bloquear poco después un disparo de O'Reilly con una parada instintiva. Por lo demás, el Madrid se conformó con defender y demostró su valía con la victoria por 3-0.

GOAL puntúa a los jugadores del Madrid en el Bernabéu...