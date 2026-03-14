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Calificaciones de los jugadores del Real Madrid contra el Elche: ¡Dean Huijsen lo hace todo! El defensa destaca en ambos extremos del campo, mientras que Federico Valverde y Arda Güler marcan goles espectaculares y el equipo de Álvaro Arbeloa sigue pisándole los talones al Barcelona

El Real Madrid se impuso con facilidad por 4-1 al Elche, que atraviesa una mala racha, y volvió a meter presión al líder de La Liga, el Barcelona. Los blancos dieron continuidad a su goleada al Manchester City en la Liga de Campeones, con Federico Valverde de nuevo entre los goleadores en la capital española. Sin embargo, fue el suplente Arda Güler quien se llevó todo el protagonismo con un impresionante disparo desde su propio campo en los últimos compases del partido.

Como era de esperar, el Madrid se topó con un Elche muy aguerrido que se limitó a replegarse. Los blancos concedieron a su rival una gran cantidad de posesión en la primera parte, ya que el entrenador Álvaro Arbeloa esperaba crear más espacios al contraataque.

A Brahim Díaz le anularon un penalti tras ser derribado en el borde del área, un momento que despertó algo de emoción en un partido que corría el riesgo de convertirse en un encuentro aburrido en la capital española.

Eso fue hasta que Antonio Rüdiger tomó las riendas del partido. A pocos minutos del descanso, un tiro libre del Madrid fue despejado hacia un área repleta de jugadores. El balón le cayó al defensa alemán, quien conectó una bonita volea que se coló en el fondo de la red para dar la ventaja a su equipo. 

El Madrid no se detuvo ahí. Con el Elche ahora lanzándose al ataque en busca del empate, Federico Valverde —recién salido de su heroica tripleta contra el Manchester City en la Liga de Campeones el miércoles— conectó otro magnífico disparo que se coló por la escuadra, colocando a su equipo en una posición muy cómoda al llegar al descanso.

El 3-0 debería haber llegado a los pocos segundos de la reanudación. Díaz volvió a crear peligro, persiguió un balón suelto, se deshizo de su marcador y se lanzó hacia la portería. Pero el jugador del Madrid envió su disparo por encima del larguero, para frustración de Vinicius Junior, que había recorrido todo el campo a toda velocidad para apoyarle.

Dean Huijsen acabó marcando el tercero para sentenciar definitivamente el partido. Tras entrar en el área en una jugada a balón parado, el exjugador del Bournemouth se mantuvo en el último tercio del campo y remató un precioso centro de Daniel Yáñez para sellar los tres puntos.

Arda Güler puso la guinda a una gran noche para el Madrid, al ver que el portero estaba adelantado a pocos segundos del final y marcar desde su propio campo, borrando cualquier decepción de los jugadores tras el gol de consolación de los visitantes en los últimos minutos.

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid del Santiago Bernabéu...

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ELCHEAFP

    Portero y defensa

    Thibaut Courtois (6/10):

    No tuvo ningún problema en una noche tranquila para el belga.

    Dani Carvajal (5/10):

    No tuvo mucho protagonismo en el partido y fue sustituido a falta de 25 minutos para el final.

    Antonio Rüdiger (7/10):

    Desbarató cualquier peligro que se le presentó y su bonita volea abrió el marcador para el Madrid en la primera parte.

    Dean Huijsen (8/10):

    Dirigió la zaga y subió para marcar un gol en la segunda parte.

     Fran García (6/10):

    Recuperó el balón para el gol de Valverde y, al igual que gran parte de la defensa del Madrid, nunca se vio sometido a una presión real. 

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  • Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Centro del campo

    Federico Valverde (8/10):

    Retomó donde lo dejó contra el City y no pudo haberlo hecho mejor. 

    Thiago Pitarch (5/10):

    Le costó imponerse en el partido, lo que provocó su sustitución a principios de la segunda parte.

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Se metió en algunas zonas avanzadas mientras cumplía bien con su tarea principal de barrer el centro del campo.

    Eduardo Camavinga (5/10):

    Jugó en una posición más adelantada a la que está acostumbrado, lo que le impidió tener tanta influencia como le hubiera gustado.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ELCHEAFP

    Ataque

    Brahim Díaz (7/10):

    Se dejó la piel, pero algunas malas decisiones en el último tercio le hicieron perder algo de crédito.

    Vinicius Junior (6/10):

    Hizo todas las carreras correctas, pero le faltó el apoyo en una noche en la que sus compañeros se llevaron todo el protagonismo.

  • Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Arda Güler (8/10):

    Aportó la energía necesaria al centro del campo del Madrid cuando saltó al campo y coronó su buen partido con un sensacional disparo desde su propio campo.

    Daniel Yáñez (7/10):

    Consiguió una asistencia en lo que fue una impresionante aparición.

    Gonzalo García (5/10):

    Nunca llegó a entrar en el partido.

    Diego Aguado (6/10):

    Realizó una actuación decente durante media hora en defensa.

    César Palacios (6/10):

    Se mostró muy activo en el centro del campo.

    Manuel Ángel (5/10):

    Tuvo la mala suerte de marcar un gol en propia puerta en los últimos minutos.

    Álvaro Arbeloa (8/10):

    Decidió el partido en la primera parte, lo que le permitió dar minutos a los jugadores de la cantera sin correr riesgos y dar descanso a algunos jugadores clave.

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