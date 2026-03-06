Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Real Madrid Celta Vigo GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Real Madrid contra el Celta de Vigo: ¡Federico Valverde al rescate! El uruguayo salva a un Real Madrid por debajo de su nivel tras el desastre defensivo de Trent Alexander-Arnold

El afortunado gol de Federico Valverde en los últimos minutos ocultó la decepcionante actuación del Real Madrid, que se impuso por 2-1 al Celta de Vigo. Los blancos se adelantaron en la primera parte, pero encajaron el empate poco después. Parecía que iban a tener que conformarse con un punto, pero el gol de Valverde, un disparo muy desviado en el tiempo de descuento de la segunda parte, les dio una victoria vital a domicilio.

El Madrid dominó desde el principio y creó numerosas ocasiones. Vinicius Jr, que jugó en una posición más central, estuvo a punto de marcar en dos ocasiones, pero su disparo se fue desviado y luego dio en el poste. Sin embargo, Aurelien Tchouameni abrió el marcador con un disparo desde la frontal del área que se coló por la escuadra tras una jugada a balón parado. 

Pero el Celta respondió. El veterano delantero Borja Iglesias empató el partido, rematando a bocajarro tras una buena jugada de Williot Swedberg que dejó atrás a Trent Alexander-Arnold. 

El Madrid tuvo dificultades para marcar el segundo. Tuvo la mayor parte de la posesión en la segunda parte, pero generó pocas ocasiones claras. Valverde disparó fuera. Vinicius creó peligro. Los blancos creyeron tener un penalti a 20 minutos del final, pero el VAR dictaminó que el joven César Palacios había cometido una falta sobre un defensa del Celta en la jugada previa. El Celta estuvo a punto de ganar el partido cuando el veterano Iago Asapas, que había entrado en los últimos minutos, se internó por dentro de Raúl Asencio y parecía destinado a marcar, pero su disparo se estrelló en el poste. 

Sin embargo, al final, el Madrid consiguió el gol de la victoria. En el minuto 95, un disparo muy desviado de Valverde se coló por la escuadra para asegurar una victoria muy inmerecida. 

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid en el Estadio de Balaídos...

  • Antonio Rudiger Real Madrid 2025Getty

    Portero y defensa

    Thibaut Courtois (6/10):

    No tuvo mucho trabajo. Realizó tres paradas bastante rutinarias y no pudo hacer nada para evitar el gol.

    Trent Alexander-Arnold (4/10):

    Una desconcertante jugada defensiva que dio al Celta el empate. Tampoco fue especialmente eficaz con el balón. No acaba de cuajar con la camiseta del Madrid. 

    Raúl Asencio (5/10):

    No marcó a Iglesias en el gol del Celta. Hizo un par de entradas tontas. 

    Antonio Rüdiger (6/10):

    Tuvo poco que hacer en defensa, pero no fue especialmente eficaz en el avance del balón. 

    Ferland Mendy (6/10):

    Hizo un buen trabajo cubriendo a Vinicius mientras se mantenía arriba. Realizó una intervención vital al final y fue bueno verle jugar tras un largo periodo de baja. 

    • Anuncios
  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-CELTAAFP

    Centro del campo

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Marcó un gol muy bien. Poco después volvió a estar cerca de marcar. Una actuación realmente dominante en el centro del campo. 

    Federico Valverde (6/10):

    No paró de correr y estuvo muy presente en el juego. Técnicamente, se le considerará el autor del gol de la victoria, aunque su disparo sufriera un gran desvío. 

    Thiago Pitarch (6/10):

    No desentonó, pero tampoco aportó mucho. Más un jugador extra que un jugador decisivo. 

  • Arda Guler Real Madrid 2025Getty

    Ataque

    Vinicius Jr (7/10):

    Tuvo mala suerte al estrellar el balón en el poste en los primeros minutos. Siempre activo, superó a su marcador una y otra vez. Sin embargo, nunca llegó a crear una ocasión de gol.

    Arda Guler (6/10):

    Quizás se le utilizó mal como falso nueve. No vio suficiente el balón, especialmente en la primera parte. Fue sustituido tras 65 minutos irregulares. 

    Brahim Díaz (6/10):

    Sólido en la banda derecha. Siempre estaba cerca del balón, lo movió bien y creó alguna que otra ocasión. 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Sustitutos y entrenador

    César Palacios (5/10):

    Animado, pero tuvo un momento para olvidar cuando cometió una falta en la jugada previa a lo que debería haber sido un penalti a favor del Madrid. 

    Gonzalo García (N/A):

    Salió al campo demasiado tarde. 

    Manuel Ángel (N/A):

    No tuvo tiempo de dejar huella.

    Álvaro Arbeloa (6/10):

    Probablemente alineó a su equipo más fuerte, dada la larga lista de lesionados del Madrid. Su equipo jugó mal, pero de alguna manera se llevó la victoria.

Liga de Campeones
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Europa League
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Lyon crest
Lyon
OL
0