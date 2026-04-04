Calificaciones de los jugadores del Real Madrid ante el Mallorca: Kylian Mbappé, frustrado, mientras la defensa de los blancos se duerme en una derrota desastrosa antes del gran partido contra el Bayern de Múnich

El Madrid fue el equipo más agresivo durante la mayor parte del partido, pero no logró materializarlo en el marcador. Mbappé fue una constante amenaza por la izquierda y, con Vinicius Jr. en el banquillo, asumió el papel de protagonista durante la mayor parte de la primera parte, obligando al portero a realizar varias paradas de gran calidad en los primeros compases del encuentro.

Pero el Mallorca se mostró oportunista y aprovechó su única ocasión clara de la primera parte. Eduardo Camavinga no logró seguir a su hombre dentro del área, y una buena combinación por la banda, seguida de un centro milimétrico, le dio tiempo a Manu Morlanes, completamente solo, para controlar y rematar poco antes del descanso.

El Madrid presionó y mereció el empate en los últimos compases, cuando Trent Alexander-Arnold lanzó un córner y Eder Militão se elevó para igualar el marcador. Los blancos buscaron posteriormente el gol de la victoria, pero fueron castigados cuando el veterano delantero Vedat Muriqi remató a puerta en el tiempo de descuento, dejándolos a cuatro puntos del líder, el Barcelona, antes del choque de los blaugranas contra el Atlético de Madrid más tarde ese mismo día.

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