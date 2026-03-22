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Vinicius Valverde Real Madrid GFXGetty
Thomas Hindle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Real Madrid ante el Atlético de Madrid: Vinicius Jr. marca un doblete en el derbi, mientras que Fede Valverde vuelve a impresionar a pesar de la tarjeta roja, manteniendo así viva la lucha por el título

Vinicius Jr. marcó dos goles y Federico Valverde volvió a ver puerta, lo que permitió al Real Madrid imponerse al Atlético de Madrid por 3-2 en un frenético derbi disputado el domingo. En ningún momento ninguno de los dos equipos tuvo el control absoluto del partido, pero el Real Madrid se mostró letal en los momentos clave y, a pesar de terminar el encuentro con 10 hombres tras la expulsión de Valverde, se llevó una merecida victoria que le mantiene firmemente en la lucha por el título de La Liga.

El Real tomó la iniciativa desde el principio y estuvo a punto de adelantarse en el marcador cuando Valverde se internó por la banda derecha y disparó cruzado ante el portero, pero su tiro se estrelló en el poste. Poco después volvieron a estar cerca de marcar, pero Giuliano Simeone despejó dos veces sobre la línea de gol. 

El Atlético vio recompensado su trabajo defensivo con un gol propio cuando Matteo Rugeri encontró a Giuliano, quien a su vez cedió el balón de tacón a Ademola Lookman para que este rematara a puerta vacía desde cerca.

El equipo local mejoró en la segunda parte y se le concedió un penalti cuando David Hancko derribó a Brahim Díaz, lo que permitió a Vinicius transformar desde el punto de penalti. Otro error regaló al Madrid su segundo gol, ya que José Giménez, que había entrado en el descanso, no logró despejar un mal pase y Valverde se adelantó para continuar con su buena racha goleadora.

Pero el Atlético respondió por medio de Nahuel Molina, quien se internó desde el lateral derecho y envió un disparo a la escuadra desde 25 metros para anotar su segundo golazo en otros tantos partidos de liga.

El Real Madrid tuvo la última palabra, sin embargo, cuando Trent Alexander-Arnold envió un pase a Vinicius, quien recortó hacia su pie derecho antes de colar un disparo con efecto por la esquina inferior. La expulsión de Valverde obligó al equipo de Álvaro Arbeloa a aguantar, con Julián Álvarez estrellando un disparo desde lejos en la madera, pero lograron asegurar la victoria y recortar la distancia con el líder, el Barcelona, a cuatro puntos.

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid en el Bernabéu...

  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Andriy Lunin (7/10):

    Un poco inseguro al principio, con algunos errores en el manejo del balón. No pudo hacer nada en ninguno de los dos goles. Realizó un par de paradas importantes en los últimos minutos. 

    Dani Carvajal (6/10):

    Se le escapó con demasiada facilidad en el primer gol del Atlético. Tampoco aportó mucho con el balón. 

    Antonio Rüdiger (6/10):

    Griezmann le superó con facilidad y podría haber bloqueado el centro que dio lugar al primer gol del Atlético. Se mostró más seguro cuando los visitantes sacaron a un delantero más clásico. 

    Dean Huijsen (6/10):

    Una actuación defensiva sólida hasta la segunda parte, cuando cometió un par de errores. 

    Fran García (7/10):

    Subió y bajó por la izquierda. Aportó una opción extra para crear espacios para Vinicius. Tuvo una buena racha al final del partido. 

    • Anuncios
  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Centro del campo

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    No fue su mejor partido. El Atlético le superó por el centro en varias ocasiones. Su remate de cabeza se fue ligeramente desviado. 

    Arda Güler (7/10):

    Creó un par de ocasiones. Solo falló dos pases. Mucho mejor en defensa en un partido muy disputado. 

    Thiago Pitarch (6/10):

    Recibió una tarjeta amarilla tonta y no estuvo muy acertado. Una mala noche para el prometedor joven. 

    Federico Valverde (7/10):

    Golpeó el poste, marcó un gran gol y dirigió todo desde el centro del campo. Luego fue expulsado, aunque fue una decisión severa.

  • Vinicius Jr Real Madrid 2025Getty

    Ataque

    Vinicius Jr (8/10):

    Marcó dos goles y, en general, le hizo la vida imposible al Atlético. Curiosamente, sus primeros goles en La Liga fueron contra el rival ciudadano del Real Madrid. 

    Brahim Díaz (6/10):

    Provocó un penalti y creó peligro en espacios reducidos. 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Suplentes y entrenador

    Trent Alexander-Arnold (7/10):

    Consiguió una magnífica asistencia tras una semana de polémica. Impresionante desde el banquillo. 

    Kylian Mbappé (6/10):

    Se enfrentó a la defensa rival, pero nunca tuvo una ocasión clara de gol. 

    Eduardo Camavinga (N/A):

    Aportó la energía que tanto se necesitaba desde el banquillo. 

    Jude Bellingham (N/A):

    Un regreso sólido tras una baja por lesión. Realizó un gran trabajo defensivo. 

    Álvaro Carreras (N/A):

    No tuvo tiempo de dejar huella. 

    Álvaro Arbeloa (7/10):

    Otra buena noche al mando. Apostó por el mismo sistema que le dio resultado contra el Manchester City, volvió a alinear a algunos de los grandes y ganó el derbi. No hay nada que objetar. 

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