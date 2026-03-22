Calificaciones de los jugadores del Real Madrid ante el Atlético de Madrid: Vinicius Jr. marca un doblete en el derbi, mientras que Fede Valverde vuelve a impresionar a pesar de la tarjeta roja, manteniendo así viva la lucha por el título

El Real tomó la iniciativa desde el principio y estuvo a punto de adelantarse en el marcador cuando Valverde se internó por la banda derecha y disparó cruzado ante el portero, pero su tiro se estrelló en el poste. Poco después volvieron a estar cerca de marcar, pero Giuliano Simeone despejó dos veces sobre la línea de gol.

El Atlético vio recompensado su trabajo defensivo con un gol propio cuando Matteo Rugeri encontró a Giuliano, quien a su vez cedió el balón de tacón a Ademola Lookman para que este rematara a puerta vacía desde cerca.

El equipo local mejoró en la segunda parte y se le concedió un penalti cuando David Hancko derribó a Brahim Díaz, lo que permitió a Vinicius transformar desde el punto de penalti. Otro error regaló al Madrid su segundo gol, ya que José Giménez, que había entrado en el descanso, no logró despejar un mal pase y Valverde se adelantó para continuar con su buena racha goleadora.

Pero el Atlético respondió por medio de Nahuel Molina, quien se internó desde el lateral derecho y envió un disparo a la escuadra desde 25 metros para anotar su segundo golazo en otros tantos partidos de liga.

El Real Madrid tuvo la última palabra, sin embargo, cuando Trent Alexander-Arnold envió un pase a Vinicius, quien recortó hacia su pie derecho antes de colar un disparo con efecto por la esquina inferior. La expulsión de Valverde obligó al equipo de Álvaro Arbeloa a aguantar, con Julián Álvarez estrellando un disparo desde lejos en la madera, pero lograron asegurar la victoria y recortar la distancia con el líder, el Barcelona, a cuatro puntos.

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid en el Bernabéu...