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PSG Arsenal GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Calificaciones de los jugadores del PSG vs. Arsenal: ¡Dos seguidas! El gigante francés mantuvo la calma en los penaltis y retuvo la Liga de Campeones pese a una final decepcionante

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Paris Saint-Germain vs Arsenal

El París Saint-Germain retuvo la Liga de Campeones al vencer 4-3 en penaltis al Arsenal tras empatar 1-1 en la final del sábado. Ousmane Dembélé igualó de penalti en la segunda parte, y aunque Nuno Mendes falló en la tanda, los Gunners erraron dos veces, lo que permitió al PSG conservar la Copa de Europa.

Un despeje de Marquinhos rebotó en Kai Havertz, que se fue solo y batió a Safonov por el primer palo.

El PSG dominó la posesión, pero le costó generar peligro. Fabián Ruiz cabeceó alto en buena posición justo antes del descanso, y poco después David Raya desvió un disparo cruzado del español. En la otra área, Marquinhos evitó el 2-0 de Havertz con una intervención in extremis.

Tras el descanso el dominio francés continuó y llegó el empate: Mosquera derribó a Kvaratskhelia y Dembélé engañó a Raya desde los once metros.

Después, Kvaratskhelia superó a Saliba, pero Lewis-Skelly y el poste evitaron su gol; luego Barcola remató solo y Raya lo detuvo.

Vitinha y Barcola remataron fuera en los últimos minutos y el partido se fue a la prórroga, donde no hubo ocasiones claras.

Eberechi Eze falló el primero, aunque Raya detuvo el intento de Mendes. Finalmente, Gabriel Magalhães lanzó alto el último penal de los Gunners y desató la celebración del PSG.

GOAL puntúa a los jugadores del PSG desde el Puskas Arena...

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Matvey Safonov (5/10):

    Le superó el potente disparo de Havertz. Cortó un centro peligroso de Saka y salió bien a despejar. No hizo paradas importantes, ni en la tanda de penaltis.

    Achraf Hakimi (7/10):

    Demostró gran velocidad en defensa y ataque y probó a Raya con un libre directo en la segunda parte.

    Marquinhos (6/10):

    Un despeje flojo propició el primer gol, pero se redimió con un magnífico bloqueo a Havertz. Sólido en defensa.

    Willian Pacho (8/10):

    Ganó poco a poco el duelo a Havertz al manejar bien los balones largos del Arsenal. Realizó un despeje crucial en su área pequeña al inicio de la prórroga.

    Nuno Mendes (5/10):

    Realizó algunas carreras llamativas y pases en profundidad, aunque su último pase dejó un poco que desear. Mantuvo a raya a Saka en defensa, pero le costó cuando entró Madueke. Falló su penalti.

    • Anuncios
  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    Centro del campo

    Joao Neves (5/10):

    La escasa amenaza del Arsenal hizo que su juego físico no fuera necesario; el partido le pasó de largo, aunque vio una amarilla. Pases precisos, poco más.

    Vitinha (7/10):

    Su influencia creció a medida que el PSG dominaba a los Gunners. No todo le salió bien, pero la mayoría de los mejores ataques del PSG pasaron por el portugués.

    Fabián Ruiz (5/10):

    En la primera parte encontró buenos espacios, pero le faltó calma para aprovecharlos. Después se limitó a pasar sencillo en el centro del campo.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Desire Doué (4/10):

    Parecía muy lejos del jugador que iluminó este escenario hace 12 meses. Sus centros al área solían ser demasiado fuertes y sus disparos, desviados.

    Ousmane Dembélé (5/10):

    Su tranquilo penalti empató el partido para el PSG, y fue su pase de primera el que permitió a Kvaratskhelia provocar la falta. Por lo demás, no superó a Hincapié ni a los centrales y se metió en callejones sin salida.

    Khvicha Kvaratskhelia (5/10):

    En la primera parte se mostró tímido, pues Mosquera y Saka le forzaron a alejarse del área. Tras el descanso mejoró: provocó el penalti y encontró espacios para desequilibrar, aunque se esperaba más de él.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    Suplentes y entrenador

    Bradley Barcola (4/10):

    Se coló dos veces tras la defensa del Arsenal, pero toques demasiado fuertes y, en la segunda, un mal remate le penalizaron.

    Goncalo Ramos (5/10):

    Sustituyó a Dembélé en la prórroga, pero apenas tocó el balón.

    Warren Zaire-Emery (6/10):

    Aportó energía y empuje al centro del campo tras sustituir a Ruiz al comienzo de la prórroga.

    Lucas Beraldo (5/10):

    Jugó con sencillez tras sustituir a Vitinha en la segunda parte de la prórroga.

    Illia Zabarnyi (5/10):

    Le dio a Marquinhos los últimos 15 minutos de descanso.

    Luis Enrique (6/10):

    En la primera parte su equipo no logró superar el bloque defensivo del Arsenal, pero tras el descanso adelantó a Vitinha y mejoró. Estará encantado de sumar otra corona de la Liga de Campeones pese a la actuación decepcionante.