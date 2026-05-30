Calificaciones de los jugadores del PSG vs. Arsenal: ¡Dos seguidas! El gigante francés mantuvo la calma en los penaltis y retuvo la Liga de Campeones pese a una final decepcionante

Un despeje de Marquinhos rebotó en Kai Havertz, que se fue solo y batió a Safonov por el primer palo.

El PSG dominó la posesión, pero le costó generar peligro. Fabián Ruiz cabeceó alto en buena posición justo antes del descanso, y poco después David Raya desvió un disparo cruzado del español. En la otra área, Marquinhos evitó el 2-0 de Havertz con una intervención in extremis.

Tras el descanso el dominio francés continuó y llegó el empate: Mosquera derribó a Kvaratskhelia y Dembélé engañó a Raya desde los once metros.

Después, Kvaratskhelia superó a Saliba, pero Lewis-Skelly y el poste evitaron su gol; luego Barcola remató solo y Raya lo detuvo.

Vitinha y Barcola remataron fuera en los últimos minutos y el partido se fue a la prórroga, donde no hubo ocasiones claras.

Eberechi Eze falló el primero, aunque Raya detuvo el intento de Mendes. Finalmente, Gabriel Magalhães lanzó alto el último penal de los Gunners y desató la celebración del PSG.

GOAL puntúa a los jugadores del PSG desde el Puskas Arena...