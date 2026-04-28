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Mark Doyle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del PSG contra el Bayern de Múnich: ¡Esto sí que es fútbol! Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé dominaron al gigante alemán y dieron al PSG una estrecha ventaja en la semifinal de la Liga de Campeones tras un emocionante partido de nueve goles

Player ratings
Paris Saint-Germain
K. Kvaratskhelia
O. Dembele
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain vs Bayern Múnich
FEATURES

El partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones entre el París Saint-Germain y el Bayern de Múnich prometía ser inolvidable y superó todas las expectativas. Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé marcaron dos goles cada uno en la emocionante victoria por 5-4 del equipo de Luis Enrique en el Parque de los Príncipes.

El Bayern empezó mejor y se adelantó en el 17' con un penalti de Harry Kane, tras una torpe entrada de Willian Pacho a Luis Díaz. Kvaratskhelia igualó pronto tras dejar atrás a Pavlovic, y Joao Neves, de cabeza, puso el 2-1 tras córner de Dembélé poco después.

El Bayern igualó con un trallazo de Michael Olise, pero el PSG volvió a adelantarse justo antes del descanso cuando Dembélé transformó un penalti muy discutido por una supuesta mano de Alphonso Davies.

En la segunda parte Kvaratskhelia y Dembélé sentenciaron dos contraataques y pareció que el PSG viajaría con una ventaja cómoda a Alemania. Pero una defensa endeble permitió que Upamecano y Díaz respondieran y mantuvieran la eliminatoria abierta.

GOAL puntúa a todos los jugadores del PSG que saltaron al campo en una noche que recordó a todos los espectadores por qué aman el fútbol...

  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP

    Portero y defensa

    Matvey Safonov (6/10):

    Realizó un par de paradas clave cuando el PSG arrollaba en el primer cuarto, destacando su intervención ante Olise.

    Achraf Hakimi (6/10):

    Sufrió con Luis Díaz en la primera parte, pero también generó peligro y asistió a Kvaratskhelia en el segundo gol con una gran incursión por la derecha. Preocupante su lesión al final.

    Marquinhos (4/10):

    Raro verle tan incómodo; vio amarilla por derribar a Díaz y luego fue superado antes del cuarto del Bayern.

    Willian Pacho (4/10):

    Sufrió ante Kane y compañía. Se libró de una entrada imprudente en el área en los cuartos contra el Liverpool, pero aquí fue sancionado por derribar a Díaz.

    Nuno Mendes (5/10):

    Por fin encontró a su rival en Olise, quien lo atormentó cada vez que recuperaba la posesión en los primeros 45 minutos. Mejoró tras el descanso y mostró sus habilidades en el regate.

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    Centro del campo

    Vitinha (7/10):

    Ante el gran mediocampo del Bayern, el portugués no pudo dirigir el juego como suele, pero igual generó varias ocasiones con sus pases precisos y profundos.

    João Neves (7/10):

    Puso al PSG por delante con un magnífico cabezazo —impresionante para su estatura— y realizó varias intercepciones clave. Como Vitinha, sufrió más presión que en cualquier otro momento de la temporada.

    Warren Zaire-Emery (5/10):

    Realizó algunos pases inteligentes, pero le costó imponerse. Fue sustituido en la segunda parte.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Ataque

    Desire Doué (8/10):

    No tan letal como sus compañeros en la delantera, pero una amenaza constante gracias a su gran capacidad para regatear. Dejó solo a Kvaratskhelia con un pase por encima de la defensa y asistió a Dembélé en su segundo gol.

    Ousmane Dembélé (9/10):

    Falló en la primera parte, pero se redimió con un penalti transformado con confianza y un magnífico remate al primer palo. También firmó el pase elevado desde el centro de Hakimi que habilitó el segundo tanto de Kvaratskhelia.

    Khvicha Kvaratskhelia (9/10):

    Ayudó al PSG a recuperarse de un inicio inestable con su magnífico juego por la banda. Marcó su segundo gol con acierto y es un placer verlo en esta forma.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Fabián Ruiz (5/10):

    El español, aún recuperando su mejor forma, reemplazó a Zaire-Emery cuando Luis Enrique buscaba dominar el centro del campo. No lo logró y vio una amarilla mientras el PSG seguía sufriendo ante el Bayern.

    Bradley Barcola (6/10):

    Sustituyó a Doue en la banda derecha, pero no tuvo gran impacto.

    Lucas Hernández (N/A):

    Salió en los últimos minutos por Nuno Mendes.

    Senny Mayulu (N/A):

    Solo jugó los últimos seis minutos, pero estuvo a punto de marcar el 6-4 con un buen disparo que golpeó el exterior del poste.

    Luis Enrique (5/10):

    El español disfrutó del potencial ofensivo de su equipo, aunque la defensa se desmoronó y perdieron el centro del campo. Tiene mucho que analizar para la vuelta.

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