Calificaciones de los jugadores del Newcastle ante el Barcelona: Kieran Trippier y Dan Burn, culpables del colapso de los Magpies, mientras que los goles de Anthony Elanga resultan inútiles en una vergonzosa eliminación de la Liga de Campeones

En una frenética primera parte en el Spotify Camp Nou, el Newcastle comenzó con buen pie, pero se vio por detrás en el marcador cuando Raphinha marcó a los seis minutos. Un gran toque y pase de Lamine Yamal hizo que tanto Malick Thiaw como Lewis Hall resbalaran, lo que permitió a Fermín López asistir a Raphinha para que este batiera a Aaron Ramsdale. Sin embargo, el Newcastle no se desanimó y respondió por medio de Elanga. Lewis Hall y Harvey Barnes combinaron bien por la izquierda para enviar un balón al extremo, que superó a Joan García con un disparo raso y envió el balón al fondo de la red.

El Newcastle empató, pero no duró mucho, ya que otra defensa descuidada permitió al Barcelona recuperar la ventaja. El lanzamiento de falta de Raphinha al área fue rematado de cabeza por Gerard Martín y Marc Bernal lo empujó a puerta desde cerca, superando a Ramsdale. El gol supuso otro revés para los visitantes, pero el Newcastle volvió a responder, aprovechando un mal pase de tacón de Yamal justo fuera de su área para que Elanga rematara a puerta en el segundo palo.

El Newcastle parecía estar a la altura de su ilustre rival, pero sufrió un duro revés justo al descanso. Un pase de López a Raphinha provocó que Kieran Trippier tirara del brasileño y cometiera un penalti, lo que permitió a Yamal marcar desde el punto de penalti y enviar al Barça al descanso con una ventaja de 3-2.

El Barcelona salió en la segunda parte como un equipo diferente y rápidamente le quitó el partido al Newcastle. Una gran jugada desarmó a los visitantes y dejó a López solo ante la portería para batir a García, antes de que Robert Lewandowski se impusiera en el salto al suplente Tino Livramento para marcar el quinto del Barça. Lewandowski volvió a marcar minutos después y Raphinha recibió un regalo en forma de segundo gol tras un pésimo pase de Jacob Ramsey, mientras los catalanes se clasificaban con facilidad para los cuartos de final y acababan con los sueños europeos del Newcastle.

GOAL puntúa a los jugadores del Newcastle desde el Spotify Camp Nou...