Calificaciones de los jugadores del Manchester United vs. Chelsea: Bruno Fernandes hace magia y se acerca al récord de asistencias de la Premier League, mientras Diogo Dalot neutraliza a Alejandro Garnacho

El United pudo quedarse atrás poco después de la media hora: Enzo Fernández se escapó del improvisado central Noussair Mazraoui y, en un mano a mano con el portero Senne Lammens, mandó el balón fuera.

Poco después, el Chelsea marcó, pero el tanto fue anulado por fuera de juego: Lammens despejó un tiro de Fernández a Palmer, y este asistió a Delap para el remate.

Contra el curso del partido, el United abrió el marcador en el 43: Fernández corrió hasta la línea de fondo y dio su 18.ª asistencia en la Premier, para que Cunha rematara al ángulo.

Tras el descanso, Delap y Fofana remataron al larguero dos centros de Neto, pero el Chelsea no volvió a crear peligro en una tensa segunda parte.

GOAL puntúa a los jugadores del United en Stamford Bridge...