En la primera parte costaba creer que se tratara de un encuentro entre el tercer y el cuarto mejor equipo de la Premier League, un partido aburrido y poco fluido en el que solo se vio un tiro a puerta: un cabezazo de Amad Diallo que detuvo Emi Martínez.

El United se animó tras el descanso y Martínez volvió a entrar en acción para repeler un disparo de Bryan Mbeumo, que había recibido un pase incisivo tras un córner. Esto dio lugar al córner del que surgió el gol que rompió el empate: Casemiro conectó con el centro de Fernandes para marcar su séptimo gol de la temporada, el más prolífico de su carrera.

Fernandes también hizo historia al registrar su decimoquinta asistencia de la temporada, igualando el récord de David Beckham de más asistencias en una campaña de la Premier League con el United. Pero pronto se vieron empatados tras un par de errores defensivos y Barkley, que era titular en un partido de liga por primera vez desde enero de 2025, aprovechó el caos para empatar en el minuto 64.

El United no tardó en reaccionar y, como era de esperar, fue Fernandes quien habilitó a Cunha para que marcara por primera vez en seis partidos y volviera a poner a los Red Devils por delante, antes de que Sesko sentenciara una victoria de oro, dejando al United con una ventaja de seis puntos sobre el quinto puesto de la tabla, la última plaza para la Liga de Campeones.

GOAL puntúa a los jugadores del United de Old Trafford...