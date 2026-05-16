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Antoine Semenyo Man City HICGetty Images
Tom Maston

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Manchester City vs. Chelsea: un sublime Antoine Semenyo da la victoria en la FA Cup a Pep Guardiola, pese a otra final para olvidar de Omar Marmoush

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Manchester City
A. Semenyo
Copa
FEATURES
Chelsea vs Manchester City

El Manchester City conquistó su segundo título de la temporada gracias al gol de Antoine Semenyo en la segunda parte, que le dio la victoria 1-0 sobre el Chelsea en la final de la FA Cup del sábado. El equipo de Pep Guardiola se impuso en un partido insulso en Wembley, y el magnífico remate de Semenyo a 18 minutos del final le bastó al City para ganar el torneo por octava vez en su historia.

Con un Chelsea replegado y un City sin ideas, la primera parte tuvo pocas ocasiones. Anularon un gol a Haaland por fuera de juego de Nunes, y luego el noruego disparó directo a Sánchez tras un pase de Guehi justo antes del descanso.

Al inicio del segundo tiempo, Semenyo cabeceó alto un centro de O'Reilly. En la otra área, Rodri salvó bajo palos un remate de Caicedo tras batir a Trafford.

A mitad del segundo tiempo llegó el gol: Haaland combinó con Bernardo Silva y centró de primera para que Semenyo marcara con un sutil toque. Acto seguido, Enzo Fernández respondió con una volea que rozó el travesaño tras un saque de banda largo.

Matheus Nunes y Rayan Cherki se toparon con Sánchez, pero el 1-0 bastó para que Guardiola sumara su vigésimo título con el City.

GOAL puntúa a los jugadores del City en Wembley...

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    Portero y defensa

    James Trafford (5/10):

    Parecía algo nervioso, aunque no tuvo que atajar ningún disparo a puerta.

    Matheus Nunes (6/10):

    Llevó bien el balón hacia delante en algunas ocasiones y se mostró sólido en los duelos contra Fernández y Pedro.

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Perdió algunos balones, pero usó su velocidad para neutralizar varios ataques del Chelsea.

    Marc Guehi (6/10):

    Sus pases desde atrás fueron irregulares, pero uno en profundidad habilitó a Haaland justo antes del descanso. Realizó dos bloqueos decisivos en su área.

    Nico O'Reilly (7/10):

    Otra gran actuación en Wembley del héroe de la final de la Carabao Cup. Realizó un par de centros peligrosos y contuvo a Palmer.

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  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Centro del campo

    Rodri (6/10):

    Jugó algo más de una hora tras su regreso de una lesión. Mantuvo al City en marcha en el centro del campo y, en la segunda parte, despejó sobre la línea un cabezazo de Caicedo.

    Bernardo Silva (7/10):

    No dejó de correr y presionó sin descanso pese a la inferioridad numérica en el centro del campo. Participó en el primer gol con un intercambio de pases con Haaland.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Ataque

    Antoine Semenyo (8/10):

    Fue el más peligroso del City en la primera parte; dejó atrás a Cucurella varias veces. Cabeceó flojo al inicio del segundo tiempo, pero compensó con un gran pase que rompió el empate.

    Omar Marmoush (4/10):

    Poco participativo en ataque junto a Haaland, fue sustituido al descanso en otra final de la FA Cup para olvidar.

    Erling Haaland (6/10):

    Rara vez tocó el balón pese a bajar a recibir, y su sequía goleadora en Wembley sigue. Aun así, asistió a Semenyo con un excelente centro tras combinar con Bernardo.

    Jeremy Doku (5/10):

    El City le buscó con frecuencia, pero Gusto y Palmer lo neutralizaron con eficacia. Insistió en generar juego, con escaso éxito.

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Rayan Cherki (6/10):

    Le causó más problemas al Chelsea que Marmoush tras salir en el descanso. Podría haber sentenciado el partido con su disparo a Sánchez en los últimos minutos.

    Mateo Kovacic (6/10):

    Sustituyó a Rodri y mantuvo el orden en el centro del campo frente a su antiguo club.

    Pep Guardiola (5/10):

    Erró al preferir a Marmoush sobre Cherki, aunque rectificó al descanso. No fue su mejor momento, pero suma otra medalla.

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