Tras el empate ante el Everton, el City salió fuerte: Doku obligó a Kelleher a una parada temprana. Haaland cabeceó alto, luego disparó a las manos del portero y, más tarde, vio bloqueado un tiro por Collins.

Tras el descanso, el Brentford reaccionó y obligó a Donnarumma a detener un disparo de Igor Thiago. Sin embargo, Doku sentenció con su tercer gol en una semana: recortó desde la izquierda y colocó el balón en el ángulo superior.

Poco después, tras una parada de Kelleher a Foden, Haaland marcó de tacón tras un despeje defectuoso a un centro de Semenyo.

Kelleher volvió a detener a Foden, pero en el descuento Marmoush aprovechó un pase de Haaland para sentenciar.

GOAL puntúa a los jugadores del City en el Etihad Stadium...