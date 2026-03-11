Calificaciones de los jugadores del Manchester City contra el Real Madrid: Pep Guardiola vuelve a equivocarse en su táctica en la Liga de Campeones, mientras Nico O'Reilly se ve superado por los blancos inspirados por Fede Valverde

El City comenzó el partido con fuerza, con Jeremy Doku como una verdadera amenaza por la banda izquierda, pero dos goles en siete minutos le dieron al Madrid el control del partido a la media hora de juego. Un pase en largo de Thibaut Courtois hacia Valverde sorprendió a Nico O'Reilly, lo que permitió al uruguayo correr hacia la portería, y aunque Gianluigi Donnarumma salió rápidamente, solo pudo ver con consternación cómo el capitán del Madrid le regateaba y empujaba el balón a la portería vacía.

Valverde añadió su segundo gol tras una buena jugada de Vinicius Jr por la izquierda, cuyo pase fue desviado por Rubén Dias y cayó a los pies de Valverde, que avanzó y disparó raso y cruzado, superando a Donnarumma. Aún hubo tiempo para más sufrimiento para el City justo antes del descanso, cuando Valverde completó su hat-trick con estilo, al tocar el balón por encima de Marc Guehi y marcar con confianza, lo que supuso una primera parte miserable para los Cityzens.

Guardiola sustituyó a Savinho por Tijjani Reijnders en el descanso, pero el cambio tuvo poco impacto y el Madrid pudo haber marcado el 4-0 al comienzo de la segunda parte, cuando otro pase en largo envió a Vincius hacia la portería, pero Donnarumma lo derribó y cometió un penalti. El brasileño se sacudió el polvo para lanzar el penalti, pero Donnarumma se lanzó a su izquierda para bloquearlo.

Guardiola realizó más cambios y dio entrada a Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki y Omar Marmoush en un intento por marcar al menos un gol que llevarse al Etihad Stadium. Courtois realizó una buena parada a O'Reilly en los últimos compases, pero el City no encontró la manera de superar al portero belga y regresa a Mánchester con sus esperanzas en la Liga de Campeones pendiendo de un hilo.

GOAL puntúa a los jugadores del City en el Bernabéu...