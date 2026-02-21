Calificaciones de los jugadores del Manchester City contra el Newcastle: Erling Haaland se convierte en asistente y Nico O'Reilly toma el protagonismo para aumentar la presión sobre el Arsenal en la lucha por el título

Fue la séptima asistencia del noruego esta temporada, solo superado por Bruno Fernandes en número de goles asistidos en la liga esta temporada. El defensa del Newcastle Dan Burn marcó un gol antes del descanso, pero fue anulado por fuera de juego.

Tras dominar la primera parte, el City tuvo dificultades para mantener el control en la segunda y tuvo que apretar los dientes hasta el pitido final, sobreviviendo a un peligroso Newcastle en el tiempo añadido, con el portero Nick Pope causando estragos en el área.

El pitido final fue recibido con un rugido gutural de los aficionados del City que se pudo oír hasta en el norte de Londres, lanzando una advertencia al Arsenal antes de su derbi con el Tottenham.

GOAL puntúa a los jugadores del Man City desde el Etihad Stadium...