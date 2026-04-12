Calificaciones de los jugadores del Manchester City contra el Chelsea: Nico O'Reilly vuelve a ser decisivo, Rayan Cherki deslumbra y el implacable equipo de Pep Guardiola reaviva la lucha por el título

El Chelsea mostró más garbo en la primera parte y generó peligro con sus contraataques, aunque faltó precisión en el último tercio. El City se salvó cuando Marc Cucurella marcó, pero estaba ligeramente en fuera de juego. La única ocasión de los de Guardiola en la primera parte fue un tiro flojo de Rayan Cherki a las manos de Robert Sánchez, tras una presión de O'Reilly a Estevao.

Al inicio del segundo tiempo, O'Reilly ganó en el cuerpo a cuerpo a Santos y cabeceó un centro de Cherki para adelantar al City. Seis minutos después, el mismo Cherki cedió a Guehi tras una jugada individual, y el defensa marcó el segundo.

El festival se completó cuando Doku, tras deshacerse de Caicedo, entró al área y batió a Sánchez con un disparo raso.

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