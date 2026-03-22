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Nico O'Reilly Carabao Cup finalGetty
Richard Martin

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Manchester City contra el Arsenal: ¡La final de Nico O'Reilly! El jugador local da la gloria en la Carabao Cup con un doblete decisivo

Nico O'Reilly se ha escrito en la historia del Manchester City con un impresionante doblete en cuatro minutos, que llevó a su equipo a la victoria por 2-0 sobre el Arsenal en la final de la Carabao Cup. Nacido en Manchester y formado en la cantera del City, O'Reilly aprovechó un error del portero Kepa Arrizabalaga para dar ventaja al equipo de Pep Guardiola en un reñido encuentro disputado en Wembley a la hora de juego.

El internacional inglés volvió a marcar cuatro minutos después con otro remate de cabeza, sellando así el noveno título de la Copa de la Liga del City y su quinto triunfo bajo la dirección de Guardiola.

La primera parte fue una guerra de desgaste, que por momentos se asemejó a un partido internacional de rugby de alto nivel en el que ambos equipos solo buscaban ganar terreno con los pies. James Trafford fue el gran protagonista, realizando una triple parada para frustrar a Kai Havertz y a Bukayo Saka (en dos ocasiones). El Arsenal fue el que más creó peligro sin llegar a materializarlo, mientras que la única ocasión destacable del City la tuvo Erling Haaland, cuyo remate de cabeza se fue por encima del larguero.

La marea cambió tras el descanso, cuando el City comenzó a dictar el juego. Jeremy Doku empezó a dominar a Ben White y sacó a Kepa de su portería, lo que le valió un tiro libre y una tarjeta amarilla para el desventurado español. El City ganaba confianza, y no fue ninguna sorpresa que se adelantara en el marcador, aunque se beneficiara de las manos débiles de Kepa, con O'Reilly aprovechando al máximo y mostrando una verdadera determinación al agacharse y rematar de cabeza a la portería desguarnecida.

El City estaba en racha y fue a por todas, y no tardó en volver a marcar por medio de sus dos laterales: Matheus Nunes centró para un O'Reilly desmarcado, que volvió a rematar y se llevó el primer trofeo de la temporada, asestando lo que el City espera que sea un golpe a la confianza del Arsenal en la lucha por el título.

GOAL puntúa a los jugadores del Man City en el estadio de Wembley...

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Portero y defensa

    James Trafford (8/10):

    Marcó la pauta con su extraordinaria triple parada y luego frustró a Calafiori en los últimos compases. Una actuación sólida en general, en contraste con los errores de Kepa.

    Matheus Nunes (8/10):

    Tuvo una primera parte discreta, en la que destacó sobre todo por su entrada a Havertz, y estuvo sobresaliente en la segunda, habilitando a Haaland con un pase que rompió la defensa y luego realizando un magnífico centro para el segundo gol de O'Reilly.

    Abdukodir Khusanov (7/10):

    Disfrutó del reto de su primera final con el City. Demostró su velocidad en la recuperación con una emocionante carrera para detener a Havertz. Amonestado por una entrada fuerte sobre Gyokeres.

    Nathan Ake (6/10):

    Entró en sustitución del lesionado Dias y estuvo a la altura. Su mejor momento llegó cuando realizó una entrada en salto sobre Gyokeres tras haber sido sorprendido inicialmente.

    Nico O'Reilly (9/10):

    Una impresionante demostración de juego ofensivo implacable a pesar de jugar como lateral izquierdo. Ayudó a neutralizar al Arsenal en la primera parte antes de dar lo mejor de sí mismo como delantero para ganar el partido.

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  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Centro del campo

    Bernardo Silva (7/10):

    Se hizo con el control del partido en la segunda parte. Su juego paciente en el área permitió a Doku realizar una jugada brillante, y fue él quien le pasó el balón a Cherki para el centro que provocó el error garrafal de Kepa.

    Rodri (7/10):

    Trabajó en tándem con Bernardo para controlar el partido, especialmente en la segunda parte.

    Rayan Cherki (8/10):

    Aportó esa chispa que resultó vital para desbloquear al Arsenal. Su centro podría haberlo atrapado cualquier otro portero medianamente competente, pero fue su audacia lo que le convirtió en un candidato ideal para crear peligro.

  • TOPSHOT-FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Ataque

    Antoine Semenyo (7/10):

    Fue la principal amenaza del City en la primera parte con sus persistentes carreras por la banda derecha, y su energía ayudó a desgastar al Arsenal, ya que ambos goles se originaron desde su flanco derecho.

    Erling Haaland (6/10):

    Otro partido sin marcar en su séptimo encuentro en Wembley, aunque su emocionante carrera por el campo, en la que Saliba le robó el balón en el último momento, ayudó a poner al Arsenal contra las cuerdas.

    Jeremy Doku (8/10):

    Una primera parte frustrante dio paso a una segunda brillante, en la que dejó a White por los suelos.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Phil Foden (N/A):

    Sustituyó a Cherki en el minuto 90.

    Pep Guardiola (8/10):

    Superó una semana difícil acertando de pleno con su táctica y ganando su quinta Copa de la Liga con el City.

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