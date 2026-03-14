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HaalandGetty
Harry Sherlock

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Manchester City ante el West Ham: ¿Se acabó la lucha por el título? Erling Haaland pasa desapercibido y el equipo de Pep Guardiola se queda a nueve puntos del líder, el Arsenal, tras una pésima actuación en el London Stadium

El Manchester City empató a 1-1 contra el West Ham en el London Stadium el sábado por la noche, en un partido en el que el título de la Premier League parecía escapársele de las manos al equipo de Pep Guardiola. Bernardo Silva marcó para el City, pero Konstantinos Mavropanos igualó el marcador casi de inmediato, lo que permitió al Arsenal tomar el control absoluto de la lucha por el título.

Bernardo Silva adelantó al City a la media hora de juego con un brillante remate por encima del portero, aunque hay quien se pregunta si fue intencionado. 

Pero tan pronto como se adelantaron, perdieron la ventaja, ya que Konstantinos Mavropanos remató de cabeza a la red tras un córner, dejando a Gianluigi Donnarumma sin opciones. 

El City mantuvo la posesión durante la mayor parte del partido, pero le costó muchísimo crear ocasiones, ya que el West Ham parecía cómodo manteniendo a raya al equipo de Pep Guardiola. 

En el minuto 83, Mads Hermansen tuvo que intervenir para desviar al larguero un endiablado lanzamiento de falta del suplente Tijjani Reijnders, y en el tiempo de descuento, Marc Guehi falló de alguna manera un remate a bocajarro, con lo que el título de la Premier League parece alejarse junto con el balón; ahora se encuentran a nueve puntos de los londinenses del norte, aunque con un partido menos.

GOAL puntúa a los jugadores del City en el London Stadium...

  • West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Gianluigi Donnarumma (4/10):

    No estaba en ningún sitio cuando Mavropanos marcó. Una actuación realmente pésima bajo los palos que le costó muy cara a su equipo. 

    Matheus Nunes (6/10):

    Subía y bajaba por la banda cada vez que le llegaba el balón. No estuvo tan sólido sin balón. 

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Tiene que trabajar en la consistencia de sus pases, pero rara vez pierde un duelo. 

    Marc Guehi (6/10):

    Muy sólido en defensa. Realizó múltiples intercepciones y recuperaciones; lee muy bien el juego. Falló un gol cantado en los últimos minutos que podría haber dado los tres puntos al City.

    Rayan Ait-Nouri (7/10):

    Recibió el balón con frecuencia e intentó constantemente superar a su marcador. Fue sustituido en la segunda parte cuando el City buscaba más empuje, pero neutralizó a Bowen de forma excepcional.

    • Anuncios
  • West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Rodri (7/10):

    Dirigió el juego desde atrás. Estuvo prácticamente en todas partes, pero sus compañeros le fallaron.

    Nico O'Reilly (5/10):

    Le costó mucho. El partido le pasó de largo en el centro del campo. 

    Bernardo Silva (7/10):

    Marcó un brillante primer gol para el City, superando al portero con elegante facilidad; su celebración sugiere que quizá intentó centrar, pero fue un remate magnífico. Fue sustituido en la segunda parte por Reijnders.

  • West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Antoine Semenyo (5/10):

    Se metió en el centro del campo para jugar como número 10 en repetidas ocasiones, confundiendo a los marcadores del West Ham. Fue el marcador que perdió a Mavropanos, pero ¿por qué se le asignó marcar al defensa? Fue sustituido en la segunda parte tras una noche frustrante.

    Erling Haaland (2/10):

    Se alimentó de migajas durante la mayor parte del partido. Cuando tuvo una ocasión clara en el minuto 70, la envió fuera. ¿Dónde se ha metido el verdadero Haaland?

    Omar Marmoush (6/10):

    Amonestado por una tonta mano en la primera parte. Asistió a Silva en su remate por encima del portero. A partir de ahí le costó penetrar en la defensa del West Ham y fue sustituido a la hora de juego. 

  • West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Rayan Cherki (6/10):

    Salió en la segunda parte. Un par de buenos centros se quedaron sin rematar.

    Jeremy Doku (5/10):

    Salió por Ait-Nouri. Le costó entrar en el juego.

    Tijjani Reijnders (7/10):

    Sustituyó a Silva. Su magnífico lanzamiento de falta estuvo a punto de sacar al City del apuro. 

    Phil Foden (6/10):

    Salió por Semenyo. No dejó de crear peligro ante el West Ham, pero no logró romper el empate.

    Pep Guardiola (5/10):

    Se sentó en la grada debido a su sanción de no poder estar en la banda. Estaba dando instrucciones claramente, pero se habrá quedado furioso por lo apagado que estuvo el City durante todo el partido, incluso tras sus ajustes tácticos. Al City parece faltarle algo y, a este paso, se quedará sin el título de la Premier League. 

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