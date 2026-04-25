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Richard Martin

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Calificaciones de los jugadores del Manchester City ante el Southampton: el golazo de Nico González y la gran actuación de Jeremy Doku mantienen vivas las esperanzas de triplete, mientras que el equipo suplente de Pep Guardiola se salva por los pelos en una semifinal de la FA Cup llena de sustos

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Manchester City vs Southampton
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Nico González marcó un golazo en los últimos minutos y el Manchester City remontó 2-1 al Southampton el sábado para alcanzar su cuarta final consecutiva de la FA Cup. Finn Azaz había adelantado al equipo de la Championship con un disparo imparable, pero Jeremy Doku igualó tras un rebote y González sentenció.

Tras una primera parte tan tranquila que dos aficionados del City se durmieron frente a la tele, el partido cobró vida cuando el equipo de Pep Guardiola dominó y buscó el gol. Omar Marmoush y el suplente Savinho lo intentaron sin éxito, pero en el minuto 79 el Southampton sorprendió: el irlandés Azaz lanzó un disparo curvado desde lejos y abrió el marcador.

La ventaja duró solo tres minutos: Doku entró al área, disparó, el balón rebotó en James Bree y se coló en la esquina más alejada.

El Southampton respondió con otro misil de Kuryu Matsuki, pero James Trafford lo desvió por encima del larguero, y momentos después González sentenció y llevó al City a la final.

GOAL puntúa a los jugadores del City en Wembley...

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-SOUTHAMPTONAFP

    Portero y defensa

    James Trafford (7/10):

    Tuvo poco trabajo y no pudo hacer nada ante el disparo con efecto de Azaz. Luego realizó una parada decisiva con la yema de los dedos para detener el potente tiro de Matsuki tras el empate.

    Matheus Nunes (6/10):

    Actuación sólida pese a un susto por lesión.

    John Stones (7/10):

    Impresionante, considerando el tiempo que estuvo lesionado y que podría ser su último partido con el City en Wembley.

    Nathan Ake (6/10):

    Otro jugador que se mantuvo firme en lo que podría ser una de sus últimas apariciones con la camiseta del City.

    Rayan Ait-Nouri (5/10):

    Poco incisivo en ataque antes de que Guardiola lo sustituyera por O'Reilly.

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  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-SOUTHAMPTONAFP

    Centro del campo

    Nico González (7/10):

    Se fue metiendo poco a poco en el partido antes de lanzar un disparo realmente imparable, digno de decidir cualquier partido.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    No aprovechó su ocasión: remató al poste en la primera parte, aunque en fuera de juego.

    Mateo Kovacic (6/10):

    Participó en varias jugadas destacadas antes de ser reemplazado junto con Foden.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-SOUTHAMPTONAFP

    Ataque

    Phil Foden (5/10):

    Desaprovechó su primera titularidad con el City desde principios de marzo, sin crear peligro antes de ser sustituido en el 58’.

    Omar Marmoush (6/10):

    Otra actuación decepcionante en Wembley tras fallar el penalti en la final del año pasado. Tuvo algunos momentos brillantes, pero cada vez que superaba el fuera de juego, o fallaba el disparo o daba un pase erróneo.

    Rayan Cherki (6/10):

    La mayor amenaza del City antes de la entrada de Doku, aunque perdió el balón en la jugada que dio lugar al gol del Southampton.

  • Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Jeremy Doku (8/10):

    Aumentó el peligro del equipo al salir al campo y, aunque su gol del empate fue fruto de la suerte, su perseverancia se vio recompensada. También se anotó la asistencia del gol de González.

    Savinho (6/10):

    Se esforzó, pero falló dos ocasiones claras.

    Erling Haaland (5/10):

    Apenas tocó el balón tras sustituir a Marmoush.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Aumentó el peligro tras reemplazar a Ait-Nouri.

    Bernardo Silva (N/A):

    Saltó al campo a cinco minutos del final.

    Pep Guardiola (6/10):

    Se arriesgó con cambios radicales y casi le sale mal, aunque sus sustituciones ayudaron al City a ganar.

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