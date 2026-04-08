En un intento por evitar otra goleada, Slot salió con un 3-4-2-1 que le daba cinco defensas. Pero a los 11 minutos Liverpool ya perdía: Desire Doué, rodeado de rojos, remató desviado y abrió el marcador.

Los visitantes no reaccionaron y no remataron ni una vez en la primera parte, y el PSG amplió la ventaja cuando Khvicha Kvaratskhelia recibió un gran pase de Joao Neves, regateó a su compatriota Giorgi Mamardashvili y marcó.

Slot introdujo cuatro cambios en el 78 para frenar la avalancha, pero un derrochador PSG perdonó la sentencia. El Liverpool sigue vivo, pero hace falta mucho valor para creer que este flojo equipo elimine al vigente campeón.

GOAL valora a todos los Reds en otra noche deprimente para Slot...