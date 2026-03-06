Goal.com
Calificaciones de los jugadores del Liverpool contra los Wolves: ¡Andy Robertson aún no ha terminado! El veterano escocés ayuda a los Reds a clasificarse para los cuartos de final de la FA Cup, mientras que Rio Ngumoha aprovecha su oportunidad para impresionar

El recuperado Andy Robertson fue la estrella del partido con un gol y una asistencia, y el Liverpool logró en parte resarcirse de la vergonzosa derrota del martes en la Premier League ante el Wolverhampton. De hecho, la revancha fue una experiencia mucho mejor para los Reds, que volvieron al Molineux el viernes por la noche para imponerse por 3-1 y asegurar al equipo de Arne Slot una plaza en los cuartos de final de la FA Cup.

El escocés solo jugó como suplente a mitad de semana, pero fue titular por delante de Milos Kerkez en el lateral izquierdo para la revancha y, tras otra primera parte decepcionante de los Reds, rompió el empate con un bonito disparo desde fuera del área poco después del descanso. Momentos después, Robertson se convirtió en asistente, y el veterano defensa habilitó a Mohamed Salah para que rematara con relativa facilidad en el segundo palo con un magnífico centro desde la banda izquierda.

Curtis Jones coronó su gran actuación con el 3-0, tras una bonita carrera y un remate desde el borde del área, pero el Liverpool desperdició la portería a cero en el tiempo de descuento, cuando Hwang Hee-Chan aprovechó un pase en profundidad de Sam Jonnstone para marcar.

A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores del Liverpool que participaron en el partido, en el que los Reds aliviaron la presión sobre su entrenador antes del choque de la Liga de Campeones de la próxima semana contra el Galatasaray...

    Portero y defensa

    Alisson Becker (6/10):

    Una vez más, tuvo muy poco trabajo durante largos periodos, aunque hubo un momento de peligro en el que casi le marcan un gol tras fallar en su intento de atrapar un centro en el segundo palo.

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Slot decidió sabiamente no pedirle a Jeremie Frimpong, que ya estaba en forma, que jugara dos partidos en tres días, por lo que el húngaro fue titular como lateral derecho e hizo un trabajo decente, como de costumbre. Sin embargo, se sentirá frustrado por no haber logrado cortar el pase de Johnstone hacia adelante para que Hee-Chan marcara.

    Joe Gomez (7/10):

    Excelente respuesta a su desafortunado papel en el gol de la victoria del Wolves el martes, con el versátil defensa mostrando mucha serenidad en el centro de la zaga. El Liverpool rezará para que se mantenga en forma durante el resto de la temporada.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Una noche mucho más agradable para el holandés, que esta vez se enfrentó con facilidad a la amenaza física de Tolu Arokodare antes de disfrutar de un descanso poco habitual a falta de 10 minutos para el final. 

    Andy Robertson (8/10):

    ¡Aún le queda vida al viejo perro! El fogoso escocés no ha estado muy contento con su falta de minutos en los últimos meses, pero no podría haber hecho mucho más para mantener su puesto en el partido contra el Gala, tras ofrecer una actuación espectacular por la banda izquierda, que en su día fue su sello distintivo. Sin embargo, Robertson fue el culpable de dejar a Hee-Chan en posición legal en el gol del honor del Wolverhampton.

    Centro del campo

    Ryan Gravenberch (6/10):

    Tras una falta temprana, se temía que el holandés fuera a tener otra noche incómoda, pero esta vez respondió de forma impresionante y, además de controlar el partido, también estuvo a punto de marcar en un par de ocasiones.

    Curtis Jones (8/10):

    Justificó su inclusión liderando bien la presión y coronando una actuación dinámica con un gol de clase. El Liverpool necesita más de esto de un jugador con talento que ha luchado contra la inconsistencia durante demasiado tiempo.

    Alexis Mac Allister (6/10):

    Salió cojeando al final del partido tras recibir una entrada imprudente de Hwang Hee-Chan. Esperemos que no sea nada grave, ya que el argentino mostró aquí algunos destellos de su mejor versión.

    Ataque

    Mohamed Salah (7/10):

    El gol del martes parece haberle sentado muy bien al egipcio. Se mostró mucho más animado y marcó un buen gol.

    Cody Gakpo (6/10):

    No se le puede reprochar nada al versátil holandés en cuanto a esfuerzo, pero su rendimiento sigue siendo motivo de preocupación.

    Rio Ngumoha (7/10):

    Un auténtico torbellino durante los más de 60 minutos que estuvo sobre el terreno de juego. La toma de decisiones del adolescente le falló en ocasiones, pero es algo normal a su edad, y su habilidad con el regate le convierte en una amenaza constante. Ngumoha también protagonizó la única ocasión de peligro del Liverpool en la primera parte.

    Sustitutos y entrenador

    Florian Wirtz (6/10):

    Un regreso muy esperado para el internacional alemán, que sustituyó a Ngumoha, pero ocupó su habitual posición de número 10.

    Jeremie Frimpong (6/10):

    Minutos más valiosos para el holandés, que sustituyó a Salah en la banda derecha y obligó a Johnstone a realizar una buena parada poco después.

    Ibrahim Konate (N/A):

    Sustituyó a Van Dijk en la zaga en los últimos 10 minutos y solo él sabe cómo falló al rematar el centro de Gravenberch en el minuto 90.

    Trey Nyoni (sin puntuación):

    Sustituyó a Mac Allister en el centro del campo en los últimos minutos.

    Kieran Morrison (sin puntuación):

    Solo entró a pocos minutos del final, pero debería haberlo hecho mejor después de que Szoboszlai le dejara solo en una buena posición dentro del área.

    Arne Slot (6/10):

    Merece cierto reconocimiento por haber alineado finalmente a Ngumoha (¡aunque debería haberlo hecho antes!), pero la decisión de volver a sacar a Robertson fue sin duda la que realmente dio sus frutos. Con Salah volviendo a marcar y Wirtz regresando al campo, el entrenador se sentirá mucho mejor de cara al viaje de la próxima semana a Estambul.

