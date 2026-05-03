Calificaciones de los jugadores del Inter Miami vs. Orlando City SC: ¿Está maldito el Nu Stadium? Lionel Messi y compañía desperdician una ventaja de tres goles y sufren una vergonzosa derrota ante sus rivales

El partido fue un caos desde el inicio y Messi lo aprovechó todo. Aunque jugaba con libertad, fue Telasco Segovia quien asistió a Ian Fray para el 1-0 a los tres minutos. A los 25 minutos dio otra asistencia a Segovia, que remató a puerta vacía. Luego marcó él mismo: recorte con la izquierda y disparo con efecto que se coló por la esquina inferior. Martín Ojeda recortó distancias justo antes del descanso, pero el daño ya estaba hecho.

Quizá fue la mejor primera parte de Miami en lo que va de temporada. Luis Suárez y Germán Berterame lideraron el ataque y los Herons combinaron con claridad. Al descanso ya habían rematado diez veces a puerta; sin las intervenciones de Maxime Crepeau podrían haber sido cuatro o cinco los goles.

Sin embargo, Orlando mejoró tras el descanso y, con un doblete de Ojeda (68' y 80'), igualó el marcador. Maxi Falcón cometió penal y Orlando lo transformó. En el descuento llegó el cuarto, muy fácil: Tyrese Spicer recibió de Braian Ojeda y definió entre las piernas de St. Clair. El nuevo estadio de Miami aún no ve ganar a su equipo tras cuatro intentos; el sábado fue la primera derrota allí.

GOAL puntúa a los jugadores del Inter Miami en el Nu Stadium...