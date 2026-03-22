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Lionel Messi Inter Miami 2026Getty
Thomas Hindle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Inter Miami frente al NYCFC: Lionel Messi se erige en héroe en la emocionante victoria de los Herons en el Yankee Stadium

Lionel Messi marcó un gol, pero fue un día para los defensas del Inter Miami, ya que sus dos centrales vieron puerta en una reñida victoria por 3-2 sobre el NYCFC, líder de la Conferencia Este. Los Herons se adelantaron en el marcador, pero nunca tuvieron el partido totalmente controlado, y tuvieron que recuperar en dos ocasiones una escasa ventaja para regresar al sur de Florida con una victoria muy trabajada, y auparse al tercer puesto de la Conferencia Este.

Desde el principio, todo parecía un partido bastante típico de Miami. Los Herons tenían la mayor parte de la posesión, pero se mostraban muy vulnerables al contraataque, sobre todo en ausencia de Rodrigo De Paul. Aun así, los Herons fueron los primeros en marcar. El gol llegó de una fuente inesperada. Gonzalo Luján fue el primero en reaccionar ante un balón suelto en el área y batió al portero de la selección estadounidense Matt Freese cuando solo habían transcurrido cuatro minutos de juego.

Sin embargo, el NYCFC no tardó en responder. Micael, el nuevo fichaje de Miami, cometió una falta tonta en el borde del área. Nico Fernández aprovechó la ocasión, lanzando un disparo que rebotó en el larguero y superó a un Dayne St. Clair desbordado en la portería de Miami. Hubo más ocasiones para los visitantes. Messi se topó con la gran parada de Freese antes de estrellar un característico disparo con efecto contra el poste poco después. 

El equipo local puso el 2-1 al comienzo de la segunda parte gracias a un fluido contraataque. Maxi Moralez se desmarcó y asistió a Agustín Ojeda, quien remató a puerta. Sin embargo, el Miami logró el empate. Messi, por supuesto, fue el artífice, engañando a Freese con un disparo lejano. Micael les dio la ventaja por 3-2 diez minutos más tarde, saltando para rematar de cabeza un centro de Noah Allen. A partir de ahí, el partido se volvió un poco tenso. El NYCFC buscó el tercero, y St. Clair tuvo que realizar un par de buenas paradas en los últimos compases. Micael y Luján, por su parte, realizaron un despeje tras otro en la zaga. 

GOAL puntúa a los jugadores del Inter Miami en el Yankee Stadium...

  • Gonzalo Lujan Inter MiamiGetty

    Portero y defensa

    Dayne St. Clair (7/10):

    No pudo hacer absolutamente nada para evitar ninguno de los dos goles del NYCFC. Realizó algunas paradas importantes en los últimos minutos. 

    Ian Fray (7/10):

    Una actuación sólida como lateral derecho, y se aseguró de que el equipo local tuviera, hay que reconocerlo, pocas ocasiones por su banda. 

    Gonzalo Luján (7/10):

    Marcó un gol precioso, sobre todo para un central. Se vio superado en la jugada del segundo gol del NYCFC, pero lo compensó con algunas intervenciones importantes en los últimos minutos. 

    Micael (8/10):

    Cometió una falta un poco tonta que propició el empate del NYCFC. Se redimió con un magnífico cabezazo en la segunda parte y luego se empleó a fondo para asegurar la victoria. 

    Noah Allen (8/10):

    Realizó un magnífico centro que dio a Miami una ventaja de 3-2. Fue sustituido tras una hora de juego de gran calidad. 

    • Anuncios
  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Centro del campo

    Yannick Bright (6/10):

    Cubrió mucho terreno, se movió de un lado a otro, pero se le sacó de su posición y no pudo seguir a Moralez. 

    David Ayala (6/10):

    Una actuación limpia con el balón, pero está claro que no tiene la conexión en el centro del campo con Bright para mantener el control. 

    Lionel Messi (8/10):

    Participó desde el principio. Le detuvieron un par de buenos disparos y dio en el poste. Marcó un gol, aunque fue tras un pequeño error del portero. 

  • Mateo Silvetti Inter MiamiGetty

    Ataque

    Mateo Silvetti (6/10):

    Se compenetró bien con Messi, pero podría haber estado un poco más preciso en las ocasiones que tuvo. 

    Tadeo Allende (7/10):

    Desbarató la defensa con sus movimientos. No tuvo muchas ocasiones, pero se aseguró de que el NYCFC nunca se sintiera cómodo. 

    Telasco Segovia (7/10):

    Una actuación disciplinada del venezolano, que asumió un papel más de trabajo duro. 

  • Leandro StillitanoGetty

    Suplentes y entrenador

    Daniel Pinter (5/10):

    Una entrada sorpresa. Se le echó de menos al final.

    Facundo Mura (6/10):

    Aportó la energía que Allen necesitaba en la segunda parte. No cometió ningún error. 

    German Berterame (5/10):

    Metió el balón en la red, pero fue anulado por fuera de juego. Un debut frustrante con los colores de Miami. 

    Leandro Stillitano (7/10):

    Al mando del equipo ese día, con Javier Mascherano sancionado. No reinventó la rueda tácticamente, pero consiguió la victoria para su equipo. Trabajo bien hecho. 

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