Calificaciones de los jugadores del Inter Miami frente al Austin FC: Lionel Messi y Luis Suárez marcan en el empate inaugural del Nu Stadium

El Austin intentó aguar la fiesta desde el principio. Tuvieron mala suerte al no obtener un penalti a los 30 segundos, y Myrto Uzuni estrelló el balón en el poste tras un tiro libre poco después. Se adelantaron merecidamente a los seis minutos. Guilherme Biro fue el artífice, colándose en el área y saltando para rematar un córner y poner el 1-0 en el marcador.

Pero Miami respondió. Messi, como no podía ser de otra manera, marcó el primer gol de Miami en su nuevo estadio. Ian Fray envió un balón al área y Messi remató de cabeza superando a un Brad Stuver descolocado. Austin tuvo menos ocasiones durante el resto de la primera parte, pero se mostró más peligroso. Christian Ramírez fue el que más cerca estuvo, al estrellar un balón en el poste tras una jugada bien elaborada.

Austin siguió creando peligro en la segunda parte. La entrada de Jayden Nelson les dio un impulso de velocidad al descanso, y el suplente marcó el segundo gol, culminando un contraataque bien trabajado.

Sin embargo, esta noche no podía terminar con una derrota de Miami. Un veterano se encargó de ello. Suárez fue el primero en reaccionar a un pase de cabeza tras un córner y remató de volea a puerta vacía.

El Miami buscó el gol de la victoria. Maxi Falcón falló un par de ocasiones al final. Messi estrelló un balón en el larguero. Pero el gol de la victoria nunca llegó.

GOAL puntúa a los jugadores del Inter Miami desde el Nu Stadium...