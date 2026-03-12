Goal.com
Calificaciones de los jugadores del Inter Miami contra Nashville: Lionel Messi se mantuvo en silencio mientras continúa la pesadilla de German Berterame en el empate sin goles de la Copa de Campeones de la CONCACAF

El Inter Miami se vio obligado a conformarse con un frustrante empate sin goles ante el Nashville SC en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Ninguno de los dos equipos creó mucho peligro y Lionel Messi estuvo sorprendentemente discreto en un partido mediocre entre dos equipos que parecían más interesados en no perder. Entre los dos equipos solo sumaron cinco tiros a puerta en los 90 minutos.

Miami tuvo pocas ocasiones dignas de mención en la primera parte. De hecho, Nashville fue, con diferencia, el equipo más dominante. Sam Surridge dio mucho trabajo a los visitantes y puso a prueba a Dayne St. Clair en dos ocasiones, aunque el exguardameta del Minnesota United neutralizó ambos intentos con dos sólidas paradas. 

Por su parte, Messi tuvo poca participación, conectando esporádicamente pero sin generar ocasiones claras, ya que Miami dominó la posesión, pero no tuvo mucho que mostrar a pesar de sus esfuerzos. 

Los Herons comenzaron a animarse tras el descanso. Messi, como era de esperar, fue el protagonista, encontrando espacios y distribuyendo el juego con eficacia. El delantero German Berterame, fichaje estrella, tuvo la primera y única gran ocasión de la segunda parte, pero de alguna manera disparó fuera con la portería abierta. Y eso fue prácticamente todo. Miami se irá a casa más contento de los dos equipos, con la vuelta la semana que viene. Aun así, este no fue un partido para recordar para ninguno de los dos equipos. 

GOAL puntúa a los jugadores del Inter Miami en el Geodis Park...

  • Micael Inter MiamiGetty

    Portero y defensa

    Dayne St. Clair (6/10):

    Realizó un par de buenas paradas, pero estuvo un poco inseguro en su distribución. Sin embargo, estará contento con no haber encajado ningún gol. 

    Facundo Mura (6/10):

    Mejor actuación que en las últimas semanas. Defendió bien la banda derecha y pasó bien el balón. 

    Maxi Falcon (N/A):

    Fue sustituido a los 10 minutos por una aparente lesión. 

    Micael (8/10):

    Luchó durante toda la noche. Ganó los cabezazos y rara vez cometió errores. Imponente en la defensa. 

    Noah Allen (6/10):

    No fue su mejor noche. Un poco inseguro frente a Cristian Espinoza, que le superó durante toda la noche. Sin embargo, realizó un par de despejes importantes. 

  • Rodrigo De Paul Inter Miami 2026Getty

    Centro del campo

    Yannick Bright (6/10):

    Tuvo dificultades en su papel de centrocampista defensivo. Hany Mukhtar no dejaba de encontrar espacios libres a su alrededor. 

    Rodrigo De Paul (7/10):

    Una sólida actuación de área a área. Apagó incendios en el centro del campo y conectó con los delanteros del Miami. 

    Telasco Segovia (6/10):

    Creó un par de ocasiones y disfrutó de algunos buenos momentos. Sin embargo, no le salió nada bien. 

    Tadeo Allende (5/10):

    Menos toques que nadie en el centro del campo. Prácticamente anónimo. 

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Ataque

    Lionel Messi (7/10):

    Discreto en la primera parte, pero mucho más efectivo en la segunda. Conectó el juego e intentó involucrar a sus compañeros. 

    Germán Berterame (4/10):

    Una noche desconcertante. Inexplicablemente, se libró de una tarjeta roja por una entrada lamentable y, poco después, disparó fuera. 

  • Javier Mascherano Inter Miami 2026Getty

    Sustitutos y entrenador

    Gonzalo Lujan (5/10):

    Sustituyó al lesionado Falcon, pero no pudo hacer frente a Surridge. 

    Ian Fray (7/10):

    Sólido en el lateral derecho. Se merece ser titular. 

    Mateo Silvetti (5/10):

    Su primer toque fue perder el balón y nunca mejoró a partir de ahí. 

    Javier Mascherano (5/10):

    Apostó por un equipo fuerte tras la promesa de Miami de competir en la Champions Cup. Miami estuvo sólido en defensa, pero bastante lamentable con el balón. No fue su noche más memorable como entrenador. 

