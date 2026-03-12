Calificaciones de los jugadores del Inter Miami contra Nashville: Lionel Messi se mantuvo en silencio mientras continúa la pesadilla de German Berterame en el empate sin goles de la Copa de Campeones de la CONCACAF

Miami tuvo pocas ocasiones dignas de mención en la primera parte. De hecho, Nashville fue, con diferencia, el equipo más dominante. Sam Surridge dio mucho trabajo a los visitantes y puso a prueba a Dayne St. Clair en dos ocasiones, aunque el exguardameta del Minnesota United neutralizó ambos intentos con dos sólidas paradas.

Por su parte, Messi tuvo poca participación, conectando esporádicamente pero sin generar ocasiones claras, ya que Miami dominó la posesión, pero no tuvo mucho que mostrar a pesar de sus esfuerzos.

Los Herons comenzaron a animarse tras el descanso. Messi, como era de esperar, fue el protagonista, encontrando espacios y distribuyendo el juego con eficacia. El delantero German Berterame, fichaje estrella, tuvo la primera y única gran ocasión de la segunda parte, pero de alguna manera disparó fuera con la portería abierta. Y eso fue prácticamente todo. Miami se irá a casa más contento de los dos equipos, con la vuelta la semana que viene. Aun así, este no fue un partido para recordar para ninguno de los dos equipos.

GOAL puntúa a los jugadores del Inter Miami en el Geodis Park...