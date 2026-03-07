Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
D.C. United v Inter Miami CFGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Inter Miami contra el D.C. United: Lionel Messi y Rodrigo De Paul cumplen con su cometido y los Herons sobreviven a un susto en los últimos minutos

Los Herons se mantuvieron firmes y lograron su segunda victoria de la temporada ante más de 70 000 espectadores en el M&T Bank Stadium de Baltimore.

 Mucho antes del pitido inicial, estaba claro que, a pesar de ser los visitantes, el público de Baltimore apoyaba al Inter Miami. El día también fue suyo, ya que los miles de aficionados que abarrotaron el estadio para ver la magia de Lionel Messi disfrutaron de lo lindo cuando los Herons ganaron 2-1 en el M&T Bank Stadium.

El argentino marcó el gol que resultó ser el de la victoria, ayudando al Inter Miami a superar al D.C. United. La victoria fue la segunda consecutiva de Miami tras la abultada derrota por 3-0 ante el Los Angeles FC en el primer partido, y aunque gran parte del encuentro fue relativamente fácil, los Herons tuvieron que esforzarse un poco al final.

Miami se adelantó en el minuto 17 con un gol de Rodrigo de Paul que le dio una ventaja de 1-0. Solo 10 minutos después, esa ventaja se duplicó cuando Messi superó al portero Sean Johnson para rematar una fantástica asistencia de Matteo Silvetti.

A partir de ahí, gran parte del partido se jugó en piloto automático, hasta que de repente dejó de ser así. Un gol en el minuto 75 dio al D.C. United algo de esperanza, pero al final, los visitantes pudieron aguantar el empuje del D.C. en los últimos minutos. No fue su mejor actuación, pero fue una victoria, que Miami aceptará en este momento del año.

GOAL puntúa a los jugadores del Inter Miami en el M&T Stadium...

  • D.C. United v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Dayne St. Clair (5/10):

    Otro momento difícil para el canadiense. Sin embargo, para ser justos, no fue del todo culpa suya. Hizo bien en llegar al primer disparo, pero solo pudo desviarlo hacia Baribo, que remató fácilmente.

    Noah Allen (7/10):

    Muy activo, ya que Miami se centró realmente en jugar por el lado izquierdo. Cuando recibía el balón, solía llevarlo hacia adelante.

    Micael (6/10):

    Limpio con el balón y supo manejar algunos momentos difíciles cuando no lo tenía. Sólido.

    Maxi Falcon (7/10):

    ¿Podría haber subido un poco más en el gol del D.C.? Aun así, fue el mejor de los dos centrales, sobre todo porque estuvo muy bien con el balón.

    Facundo Mora (5/10):

    En general estuvo bien, pero perdió a Baribo en el gol del D.C. United, permitiendo el remate a puerta vacía.

    • Anuncios
  • D.C. United v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Centro del campo

    Yannick Bright (8/10):

    Realizó una fantástica entrada para evitar una gran ocasión del D.C. United. Hizo muchas pequeñas cosas que facilitaron el partido al Miami.

    Rodrigo de Paul (8/10):

    Marcó un gol y tuvo varias ocasiones para marcar más. El tipo de actuación que se espera de él, aunque falló una ocasión bastante clara para sentenciar el partido en los últimos minutos.

  • D.C. United v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Ataque

    Mateo Silvetti (7/10):

    Su asistencia en el gol de Messi fue perfecta. Requirió un toque extra de delicadeza y finura, y la colocó lo mejor posible para preparar un gran momento.

    Telasco Segovia (6/10):

    Preparó el gol de De Paul y, aunque el centrocampista tuvo que trabajar mucho, la visión de Segovia para encontrarlo en el área también fue clave. Sin embargo, se mostró un poco impreciso en el pase fallido que condujo al gol de Baribo.

    Lionel Messi (7/10):

    No fue una lección magistral de Messi, pero incluso en sus partidos mediocres suele marcar uno o dos goles. Este fue un fantástico remate que dejó a Johnson sin opciones y que acabó siendo el gol de la victoria.

    Germán Berterame (6/10):

    No marcó ningún gol, pero se mostró más activo y participativo que en los dos primeros partidos. Aun así, preocupa que solo tuviera una ocasión clara de gol.

  • D.C. United v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Sustitutos y entrenador

    Tadeo Allende (6/10):

    Sustituye a Silvetti, pero no estuvo ni mucho menos a su altura.

    Gonzalo Luján (N/A):

    Entró en los últimos minutos para terminar el partido.

    Javier Mascherano (7/10):

    No fue perfecto, pero mejoró. Todavía tiene que encontrar la manera de involucrar más a Berterame, pero ese es un problema para la próxima semana. Por ahora, Miami se lleva los puntos.

CONCACAF Liga de Campeones
Nashville SC crest
Nashville SC
NSC
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Major League Soccer
Chicago Fire FC crest
Chicago Fire FC
CHI
DC United crest
DC United
DCU
0