Calificaciones de los jugadores del Chelsea vs. Leeds: ¡Enzo Fernández mantiene viva la temporada de los Blues! El centrocampista, cuestionado, lleva al equipo de Calum McFarlane a la final de la FA Cup, mientras que João Pedro marca la diferencia

El Chelsea, revitalizado tras el cese de Liam Rosenior y el regreso de João Pedro, dominó el partido. Aun así, el Leeds gozó de la primera ocasión clara, pero Robert Sánchez detuvo un mano a mano a Brenden Aaronson.

Los Blues se adelantaron poco después, cuando Pedro golpeó el poste; aprovecharon un error de Struijk y, tras un centro raso de Neto, Fernández marcó de cabeza a puerta vacía, en lo que sería el único gol del partido. Poco después, Dominic Calvert-Lewin —recientemente víctima de un tirón de pelo ante el Manchester United— evitó de forma controvertida la roja tras una revisión del VAR, aunque pareció tirar de los rizos de Marc Cucuralla.

En la segunda parte el Leeds apretó: Sánchez detuvo un disparo de Stach y otro libre del alemán rozó el poste. Los Blues resistieron y McFarlane ya espera con ilusión la final contra Guardiola.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en Wembley...