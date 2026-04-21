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Chelsea-Brighton-GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Chelsea vs. Brighton: A Liam Rosenior se le acaban las ideas y el tiempo. Los Blues vuelven a perder, y Enzo Fernández decepciona pese a conservar el brazalete de capitán

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Chelsea
L. Rosenior
E. Fernandez
Premier League
FEATURES
Brighton vs Chelsea

La caída del Chelsea hacia la mediocridad de la zona media de la tabla bajo la dirección de Liam Rosenior continuó el martes en Brighton, donde los Blues, sin mordiente, sufrieron una vergonzosa derrota por 3-0 en el Amex Stadium. Tras cuatro derrotas consecutivas en la Premier League sin marcar, los londinenses, ahora sextos, habían llegado a la costa sur con la esperanza de reactivar sus aspiraciones de Liga de Campeones. Sin embargo, el Brighton les superó con inquietante facilidad.

A pesar de la importancia del partido para el Chelsea, el equipo de Rosenior no mostró urgencia y encajó un gol a los tres minutos, cuando Ferdi Kadioglu remató desde el área tras un córner que los visitantes no despejaron. Ni siquiera ese tanto tempranero despertó a los Blues, que apenas probaron un disparo en una primera parte lamentable.

Tras el descanso mejoró ligeramente, pero el segundo tanto de Brighton, obra de Rutter al dejar solo a Hinshelwood (56’), pareció inevitable. El 3-0 final llegó en el descuento por medio de Welbeck.

A continuación, GOAL puntúa a todos los Blues que saltaron al campo en el Amex, ya que los actuales «campeones del mundo» sufrieron su quinta derrota consecutiva sin marcar por primera vez desde 1912.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-CHELSEAAFP

    Portero y defensa

    Robert Sánchez (4/10):

    Realizó un par de paradas importantes al principio, pero luego se libró de encajar tras un pase horroroso en su área, sin presión, que debió acabar en gol.

    Trevoh Chalobah (5/10):

    Realizó un despeje crucial en la línea de gol tras un pase erróneo de Sánchez e intentó mostrar algo de iniciativa en la segunda parte.

    Wesley Fofana (3/10):

    Pareció perdido en la primera parte y vio la amarilla justo antes del descanso por tirar de la camiseta de Rutter, síntoma de su frustración. Fue sustituido al descanso.

    Jorrel Hato (5/10):

    Uno de los pocos jugadores del Chelsea que mostró garra; el holandés ganó un par de balones divididos y mantuvo bien la posesión.

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  • Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Malo Gusto (4/10):

    Nulo en ataque; su torpe entrada a Mitoma, que el japonés superó con facilidad, reflejó su falta de garra.

    Moisés Caicedo (3/10):

    Pésimo partido del mediocampista de 100 millones de libras. Recuperó algo de balón, pero Rutter le robó el esférico con vergonzosa facilidad en el segundo gol del Brighton.

    Romeo Lavia (4/10):

    Titularidad poco habitual para el belga, propenso a las lesiones. Mantuvo la sencillez en sus pases, pero fue un mero espectador y fue sustituido en el 72.

    Enzo Fernández (3/10):

    Recuperó el brazalete tras su sanción, síntoma del caos del Chelsea. Parece querer marcharse: solo aportó un pase peligroso.

    Marc Cucurella (4/10):

    Alineado en una posición más adelantada, el español pasó una noche miserable. Al igual que Sánchez y Caicedo, fue abucheado cada vez que tocaba el balón y se pasó el partido quejándose de todo.

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    Ataque

    Pedro Neto (4/10):

    A pesar de su dinamismo, no creó nada.

    Liam Delap (3/10):

    Con João Pedro aún lesionado, el exdelantero del Ipswich volvió a liderar la delantera. Aunque no faltó esfuerzo, es evidente que no está a la altura del máximo nivel. Fue sustituido a 18 minutos del final, pese a que su equipo necesitaba un gol.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-CHELSEAAFP

    Suplentes y entrenador

    Alejandro Garnacho (4/10):

    Salió en el descanso y jugó en la banda izquierda sin aportar nada.

    Marc Guiu (5/10):

    Sustituyó a Delap en la delantera con menos de 20 minutos por jugarse y mostró algo más de actividad que el inglés.

    Dario Essugo (N/A):

    El portugués reemplazó a Lavia en una doble sustitución con Guiu.

    Josh Acheampong (N/A):

    Salió por Gusto en el descuento.

    Liam Rosenior (2/10):

    Sus días están contados. Aunque quizá no sea el responsable de la cultura tóxica del club, ha empeorado las cosas al eliminar las opciones del Chelsea de llegar a la Liga de Campeones. Su 3-5-2 fracasó y parece que ha perdido el vestuario.

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