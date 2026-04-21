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Liam Rosenior Chelsea Brighton ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Chelsea vs Brighton: A Liam Rosenior se le acaban las ideas y el tiempo. Los Blues, descoordinados, vuelven a perder, y Enzo Fernández fracasa pese a conservar el brazalete

Player ratings
Chelsea
Premier League
FEATURES
Brighton vs Chelsea
Brighton
L. Rosenior
E. Fernandez

La caída del Chelsea hacia la mediocridad de la zona media de la tabla bajo la dirección de Liam Rosenior continuó el martes por la noche en Brighton, donde los Blues, sin mordiente, sufrieron una vergonzosa derrota por 3-0 en el Amex. Tras cuatro derrotas consecutivas en la Premier League sin marcar, los londinenses, ahora sextos, habían llegado a la costa sur con la esperanza de reactivar sus aspiraciones de Liga de Campeones. Sin embargo, el Brighton les superó con inquietante facilidad.

A pesar de la importancia del partido para el Chelsea, el equipo de Rosenior no mostró urgencia y encajó un gol a los tres minutos, cuando Ferdi Kadioglu remató desde el área tras un mal despeje visitante. Ni siquiera ese tanto tempranero despertó a los Blues, que apenas probaron a puerta en una floja primera parte.

Tras el descanso mejoraron ligeramente, pero el segundo tanto de Brighton, obra de Hinshelwood tras otra mala defensa en el 56’, sentenció. Welbeck cerró la goleada en el descuento.

A continuación, GOAL puntúa a todos los Blues que saltaron al campo en el Amex, ya que los actuales «campeones del mundo» sufrieron su quinta derrota consecutiva sin marcar por primera vez desde 1912.

  • Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Robert Sánchez (4/10):

    Hizo un par de buenas paradas al inicio, pero luego regaló un pase horroroso sin presión desde su área que debió ser gol.

    Malo Gusto (4/10):

    Nulo en ataque; su torpe intento de recuperar el balón ante Kaoru Mitoma, que el japonés le regateó con facilidad, reflejó su falta de garra.

    Trevoh Chalobah (5/10):

    Realizó un despeje crucial en la línea de gol tras un pase erróneo de Sánchez e intentó mostrar algo de iniciativa en la segunda parte.

    Wesley Fofana (3/10):

    Desorientado en la primera parte, no sorprendió que fuera sustituido en el descanso tras recibir una tarjeta amarilla justo antes del descanso por un tirón desesperado a la camiseta de Giorginio Rutter que resumió su frustración.

    Jorrel Hato (5/10):

    Uno de los pocos del Chelsea con garra: ganó un par de balones divididos y retuvo bien la posesión.

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  • Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Pedro Neto (4/10):

    A pesar de su dinamismo, no creó nada.

    Moisés Caicedo (3/10):

    Pese a su precio de 100 millones de libras, ofreció una actuación lamentable; al menos recuperó algo de posesión, pero Rutter le quitó el balón con vergonzosa facilidad en el segundo gol del Brighton.

    Romeo Lavia (4/10):

    Titularidad poco habitual para el belga, propenso a las lesiones; se mantuvo sencillo en sus pases, pero fue un mero espectador y fue sustituido en el 72.

    Marc Cucurella (4/10):

    Alineado como extremo izquierdo, el español vivió una noche desastrosa. Al igual que Sánchez y Caicedo, fue abucheado cada vez que tocó el balón y se pasó el partido quejándose.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-CHELSEAAFP

    Ataque

    Enzo Fernández (3/10):

    Recuperó el brazalete tras su sanción, síntoma del caos en el Chelsea. Parece querer marcharse, como mostró su pobre actuación: un único pase peligroso.

    Liam Delap (3/10):

    Con Joao Pedro aún lesionado, el exdelantero del Ipswich volvió a liderar la delantera y, aunque se entregó, está claro que no tiene nivel. Fue sustituido a 18 minutos del final, pese a que su equipo necesitaba un gol.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-CHELSEAAFP

    Suplentes y entrenador

    Alejandro Garnacho (4/10):

    Salió en el descanso y jugó en la banda izquierda, pero, como siempre, no aportó nada.

    Marc Guiu (5/10):

    Sustituyó a Delap con menos de 20 minutos por jugar y mostró algo más de actividad.

    Dario Essugo (N/A):

    El portugués reemplazó a Lavia en una doble sustitución con Guiu.

    Josh Acheampong (N/A):

    Salió por Gusto en el descuento.

    Liam Rosenior (2/10):

    Sus días están contados. Aunque quizá no sea el responsable de la cultura tóxica del club, ha empeorado las cosas al eliminar las opciones del Chelsea de llegar a la Liga de Campeones. Su 4-4-1-1 fracasó y parece que ha perdido el vestuario.

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