Calificaciones de los jugadores del Chelsea contra el PSG: los errores de Filip Jorgensen dejan al Chelsea con una difícil tarea por delante en la Champions League, mientras que la falta de experiencia de Liam Rosenior queda brutalmente al descubierto

El PSG se adelantó pronto en el marcador cuando el balón le cayó a Bradley Barcola dentro del área del Chelsea, y este tuvo tiempo de controlarlo y rematar de media volea al larguero. El Chelsea aún pudo meterse en el partido, aunque le debe mucho a Filip Jorgensen, que desvió un disparo de Ousmane Dembélé al larguero y despejó un remate con efecto de Barcola que se iba al poste.

El equipo de Liam Rosenior empató cuando Fernández vio a Gusto desmarcado en la derecha del Chelsea y el lateral mantuvo su disparo raso para batir a Matvey Safonov. Sin embargo, el portero del PSG se redimió al desviar un disparo de Cole Palmer y, segundos después, el equipo local volvió a ponerse por delante cuando Dembélé remató un rápido contraataque.

El Chelsea siguió jugando bien y volvió a empatar antes de la hora de juego, cuando Pedro Neto rompió por la izquierda y centró para que Fernández rematara con el interior del pie. El PSG tuvo dificultades para crear ocasiones, pero consiguió el tercer gol cuando Barcola interceptó un pase de Jorgensen y Vitinha pudo rematar a puerta vacía.

Joao Pedro marcó el tercer gol del Chelsea, pero fue anulado por fuera de juego, antes de que el suplente Kvaratskhelia marcara con un imparable disparo desde el borde del área y volviera a marcar en el tiempo de descuento, dando al equipo de Luis Enrique el control de la eliminatoria antes del partido de vuelta de la próxima semana en Stamford Bridge.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en el Parque de los Príncipes...