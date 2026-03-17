Calificaciones de los jugadores del Chelsea contra el PSG: los Blues sufren la PEOR derrota de su historia en la Liga de Campeones, mientras que los errores de Mamadou Sarr y Moisés Caicedo acaban con el sueño de la remontada

El PSG se adelantó en el marcador y amplió su ventaja a cuatro goles en total cuando solo habían transcurrido seis minutos de juego. El improvisado lateral derecho Mamadou Sarr no logró controlar un pase en profundidad del portero Matvey Safonov que se coló por detrás de la defensa del Chelsea, lo que permitió a Khvicha Kvaratskhelia colarse y batir a Robert Sánchez.

Menos de 10 minutos después, el PSG marcó de nuevo. Moisés Caicedo perdió la posesión en el centro del campo y los visitantes lanzaron un contraataque veloz, en el que Achraf Hakimi acabó cediendo el balón hacia atrás para que Bradley Barcola rematara al ángulo superior.

Kvaratskhelia volvió a ver cómo el balón entraba en la red al cumplirse la media hora, pero el gol fue anulado por un fuera de juego señalado en el último momento, antes de que Barcola se escapara en un sprint ante la línea adelantada del Chelsea y enviara su disparo fuera. Al final de la primera parte, Safonov realizó dos buenas paradas en el otro extremo del campo para frustrar a Joao Pedro y Cole Palmer, mientras que Sánchez detuvo un disparo de Barcola tras un rápido contraataque a raíz del córner resultante.

Segundos después de que Liam Delap obligara a Safonov a realizar otra parada, el PSG volvió a marcar; Kvaratskhelia cedió el balón hacia atrás para Hakimi, a quien Andrey Santos le robó el balón en el borde del área, pero el balón suelto le cayó a Senny Mayulu, que lo envió al ángulo superior.

El Chelsea tuvo que terminar el partido con 10 hombres después de que Trevoh Chalobah fuera retirado en camilla por una lesión, tras haber agotado los locales sus cinco cambios, pero el PSG bajó la intensidad y no se añadió tiempo de descuento, por lo que los locales pronto vieron el final de su calvario.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en Stamford Bridge...